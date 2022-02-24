Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков назвал причины вторжения в Украину

Вот что он заявил журналистам:

Никто не говорит об оккупации Украины.

Цель операции — демилитаризация Украины.

В идеале Украину нужно ”освободить, зачистить от нацистов”.

Судя по опросам, россияне поддерживают операцию не меньше, чем признание ДНР и ЛНР.

Сроки окончания операции определит Путин в зависимости от ситуации.

Дальнейшее будущее Украины — вопрос выбора ее народа.

По словам чиновника, "В идеале нужно освободить Украину, зачистить ее от нацистов".

В ночь на 24 февраля Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции в Украине. Президент заявил, что ее цель — ”защита жителей Донбасса”, которые ”на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима”. По утверждению Путина, что в планы России не входит оккупация украинских территорий. Он назвал операцию ”самозащитой от создаваемых угроз”.

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