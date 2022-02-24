Порошенко призвал союзников дать Украине больше оружия

"Путин объявил войну не Донбассу, как он заявил в своем телеобращении, не только украинскому народу и украинскому государству, а объявил войну Европе и всему цивилизованному миру. Ни у кого уже не осталось никаких иллюзий и никаких надежд. Путин понимает только силу", — подчеркивает Порошенко.

"Нас ждут большие испытания. Но мы сражаемся и сражаемся на своей земле, мы сражаемся и сражаемся за правду", — убежден Петр Порошенко.

"У нас есть все основания получить реальную помощь — и не только санкциями, не только деньгами. В первую очередь в чем сейчас нуждается Украина — это Ленд-лиз, высокотехнологичное оружие, защитное, летальное — для того, чтобы решение каждого российского солдата зайти на святую украинскую землю не осталось безнаказанным", — подчеркнул пятый Президент.

"Я хочу, чтобы все увидели, что Киев демонстрирует ответственное поведение. И нам сейчас нужно предпринять решительные действия по срочной организации мер территориальной обороны. Включая раздачу оружия гражданскому населению, запуск дронов, средств коммуникации и все остальное для того, чтобы повысить цену, если захватчик будет продвигаться дальше", — объясняет лидер партии.

"Мы требуем "адских" санкций и твердо убеждены, что они будут. Надежда на армию. Надежда на украинский народ и надежда на наших партнеров. Наиболее трудным будет продержаться первые три дня, потому что потом мы будем иметь позицию наших партнеров, которые позволят нам повысить эффективность нашей борьбы. Я твердо убежден, что мы продержимся", говорит — Порошенко.

Все главные события войны России и Украины в нашем онлайне.

Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram, ”ВКонтакте”, ”Одноклассниках” или Twitter.