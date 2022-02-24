Юлия Латынина — RusDelfi: цель Путина — продвинуться вглубь Украины как можно дальше

Первый раз мы видим, что нападение происходит открыто с помощью российской армии, это уже не гибридная война, а реальная. То, что говорит российская пропаганда на этот счет — за гранью добра и зла; Путин в своем обращении к нации говорит, что ”мы больше не можем терпеть геноцид населения”, но почему же в течении последних восьми лет, если там творится геноцид, он пытался запихнуть эти области обратно в Украину? Сегодня после обращения Путина я включила Первый канал, в кадре стоял корреспондент в Донецке и говорил, что слышатся взрывы снарядов. Это неправда, потому что никаких взрывов не было слышно. Корреспондент говорил, что украинцы обстреливают Донецк ”Градом” и сами это отрицают, но местные жители уже находили обломки от снарядов. Возникает вопрос: корреспондент в своем уме, он понимает, что говорит? Он вообще представляет, как работает система залпового огня ”Град”? На всякий случай я обращу внимание читателя, что работа системы ”Град” по городу сопоставима со взрывом небольшой тактической ядерной бомбы