Юлия Латынина — RusDelfi: цель Путина — продвинуться вглубь Украины как можно дальше
Российский политический обозреватель Юлия Латынина рассказала в интервью Delfi, что сегодняшнее вторжение России в Украину напоминает российское вторжение в Грузию в 2008 году. С той лишь разницей, что никто не вступился за Грузию и никто не отвечал на звонки Саакашвили.
Ранним утром 24 февраля российская армия атаковала Украину. Это произошло после того, как Владимир Путин объявил, что принял решение о начале проведении спецоперации в Донбассе после просьбы "ДНР" и "ЛНР". Президент призвал украинских военнослужащих сложить оружие и "идти домой". Накануне "ДНР" и "ЛНР" официально попросили Владимира Путина ввести войска. Президент Украины Владимир Зеленский объявил о введении военного положении по всей территории страны. Западные страны осудили действия российской стороны. Что будет дальше?
Юлия, Вы тоже поражены последними новостями из Украины?
Еще неделю назад я думала, что войны не будет, что Путин блефует. В прошлую пятницу мое мнение поменялось и я стала ожидать самого худшего, но надеяться на лучшее. Но вчера мне стали говорить, что в ночь на 24 февраля будет нападение на Украину. Так оно и случилось.
Как Вы считаете, какие цели у Путина в Украине? Он хочет, чтобы с ним начали переговоры или он действительно планирует захватить Украину и сменить там режим
Стадия переговоров закончилась. Цели Путина военные, он продвинется вглубь Украины настолько, насколько это будет возможно для российской армии. Предсказать насколько далеко продвинется российская армия нельзя, потому что это война.
В течение последних двадцати лет Путин неоднократно нападал на своих соседей, и каждый раз реакция западных лидеров была недостаточной. Сегодня все ведут обсуждение очень строго, но будет ли реальная реакция на действия Путина в Украине, будут ли приняты жесткие меры?
Все будет по-другому. Я не хочу защищать Путина, но отмечу, что прежде он никогда не вел прямого открытого нападения, предпочитал гибридные войны и старался одерживать победу не применяя оружия. Крым он аннексировал, он его не завоевывал. В Сирии и Ливии он вел гибридные войны, в 2014 году в Донецке с созданием Малороссии он потому и провалился, что побоялся широкомасштабного использования армии и пытался сделать это руками частных боевиков. Поскольку эти боевики стреляли друг в друга и грабили никакой Малороссии не получилось. Исключением является Грузия, где была полномасштабная война с вводом российским войск. Очень похоже на то, что сейчас разворачивается в Украине.
Первый раз мы имеем дело с ситуацией, когда за несколько месяцев до войны американская разведка предупреждала, что Путин нападет на Украину, и так оно и произошло, несмотря на сомнения скептиков.
Первый раз мы видим, что нападение происходит открыто с помощью российской армии, это уже не гибридная война, а реальная. То, что говорит российская пропаганда на этот счет — за гранью добра и зла; Путин в своем обращении к нации говорит, что ”мы больше не можем терпеть геноцид населения”, но почему же в течении последних восьми лет, если там творится геноцид, он пытался запихнуть эти области обратно в Украину? Сегодня после обращения Путина я включила Первый канал, в кадре стоял корреспондент в Донецке и говорил, что слышатся взрывы снарядов. Это неправда, потому что никаких взрывов не было слышно. Корреспондент говорил, что украинцы обстреливают Донецк ”Градом” и сами это отрицают, но местные жители уже находили обломки от снарядов. Возникает вопрос: корреспондент в своем уме, он понимает, что говорит? Он вообще представляет, как работает система залпового огня ”Град”? На всякий случай я обращу внимание читателя, что работа системы ”Град” по городу сопоставима со взрывом небольшой тактической ядерной бомбы
Как Вы считаете, какой будет реакция российского общества?
Я думаю, что верхняя часть российского общества, не равнодушные обыватели, уже неделю находится в шокированном состоянии. Судя по записи заседания Совбеза, решение о вторжении одобряли не все.
Как Вы считаете, люди, которые в 2014 году радовались, что ”Крым наш!” сейчас тоже с восторгом принимают происходящее, вся Украина скоро ”наша”?
Я думаю, что они очень рады.
В последнее время много спекуляций относительно здоровья Путина. Это здоровый человек?
Это речь сумашедшего, как сказал премьер-министр Нидерландов Марк Рютте. Такие слова звучали и раньше; об этом говорил Джонсон, неадекватность Путина отмечал и Макрон. Остается только пережить это.
Эстонскую публику можно успокоить тем, что пока Путин переваривает Украину — и вряд ли ее переварит, она встанет комом в горле — Нарву он захватывать не будет.
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