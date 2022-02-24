Артемий Троицкий: Путин и его трусливая команда вернули планету в 1939-1941 годы

Почему это произошло и как мы это допустили — отдельный большой разговор. Тревожные сигналы были, начиная с Грузии-2008, серьёзные предупреждения поступали, но политики проявляли непростительную беспечность, а простых граждан беспокоили, как всегда, рост цен и вирусная пандемия. Дождались. И что теперь делать?

Во-первых, всемерная поддержка Украины — не только моральная, но и материальная. Лозунг ”За вашу и нашу свободу!” актуален, как никогда. Все ответственные люди Европы должны понимать, что если наглого агрессора не остановить в Украине, беда будет грозить всем.

Во-вторых, популярное слово ”санкции”. Максимальные и тотальные: персональные — начиная, естественно, с Путина — экономические, финансовые, гуманитарные. Да, возможно придётся затянуть пояса и немножко помёрзнуть (хотя, слава богу, весна на пороге) — но это лучше, чем жить под страхом интервенции и оккупации.

В-третьих, полная изоляция стран-агрессоров, России и Беларуси от свободного мира. (Китай пусть сам решает). Вплоть до разрыва дипломатических отношений и исключения из ООН. Кажется, до цивилизованных мировых лидеров, наконец-то, дошло: диалог с Путиным и его шайкой абсолютно бессмысленен: их слова и заверения ничего не стоят. Только диктат, и только с позиции силы.

В-четвёртых, активные действия на фронтах ”гибридной войны” — кибернетическом, энергетическом, информационном. Причём не только оборонительные, но и наступательные. В частности, эффективная блокировка российской пропаганды и фейк-информации, нейтрализация агентов влияния.

Мне очень жаль Россию, которую я люблю и которую теряю. Нет сомнений, что современный мир одолеет путинскую средневековую чуму, но хотелось бы меньшей кровью.

Если говорить конкретно об Эстонии, то, помимо общеевропейской и мировой повестки, хотел бы обратить внимание на несколько деталей.

1. Немедленное прекращение вещания российских пропагандистских телеканалов — и государственных, и ”частных”.