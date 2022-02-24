Новая газета: речь Путина с объявлением войны была записана еще 21 февраля

В метаданных видно, что ролик был создан 21 февраля. То есть за 3 дня назад до начала наземной военной операции.

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