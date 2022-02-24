24.02.2022, 11:21
Новая газета: речь Путина с объявлением войны была записана еще 21 февраля(3)
Foto: Karli Saul
Журналисты "Новой газеты" выложили в сеть метаданные видеоролика, в котором президент РФ Владимир Путин объявляет фактическую войну Украине.
В метаданных видно, что ролик был создан 21 февраля. То есть за 3 дня назад до начала наземной военной операции.
Полный текст речи Путина можно увидеть здесь.
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