За рубежом
24.02.2022, 11:21

Новая газета: речь Путина с объявлением войны была записана еще 21 февраля

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Президент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
Foto: Karli Saul

Журналисты "Новой газеты" выложили в сеть метаданные видеоролика, в котором президент РФ Владимир Путин объявляет фактическую войну Украине.

В метаданных видно, что ролик был создан 21 февраля. То есть за 3 дня назад до начала наземной военной операции.

Полный текст речи Путина можно увидеть здесь.

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