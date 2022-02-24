Россия против Украины. Как дело дошло до большой войны

Это раздражало Кремль, но Украина тогда унаследовала от СССР почти миллионную армию и третий в мире ядерный арсенал. От ракет Киев отказался, передав их России в обмен на гарантии безопасности (Будапештский меморандум) и экономическую помощь. Пока Запад не отвечал Украине взаимностью и не собирался интегрировать ее в свои структуры, реакция Москвы выглядела сдержанной. Выстрелов не было, если не считать инцидент со стрельбой в воздух в 1992 году, когда сторожевой корабль ЧФ поднял украинский флаг и ушел из Севастополя в Одессу. Россия в первом постсоветском десятилетии была слаба экономически, а чеченские войны отнимали ресурсы. Разделив Черноморский флот и подписав в 1997 году "Большой договор", РФ признала границы Украины, включая Крым .

В декабре 1991 года Украина вместе с Россией и Белоруссией была одной их трех республик, которые в Беловежской пуще закрепили распад СССР . Москва, очевидно, рассчитывала сохранить влияние при помощи Содружества независимых государств (СНГ) и поставок дешевого газа. Но вышло иначе. Россия и Беларусь создали союзное государство, Украина все чаще смотрела на Запад.

Нынешняя война — результат политики последних 30 лет. Его можно условно разделить на три этапа, каждый примерно по десять лет. DW пишет о поворотных событиях.

При этом президент РФ редко вспоминает, что у русских и украинцев не всегда был один путь и что в итоге сформировались два языка и две культуры — родственные, но разные. Когда обе республики стали отдельными странами после распада Советского Союза появилось еще одно отличие, политическое. Киев пошел по пути западных демократий, со сменяемостью власти. Москва с него свернула.

Предпосылки для напряженности в отношениях России и Украины и начала большой войны, развязанной утром 24 февраля, складывались не один десяток лет. Аргументы, которые приводит президент России Владимир Путин , уходят корнями еще дальше, в Средневековье, когда части нынешних Украины и России входили в Киевскую Русь. Оттуда тезис главы Кремля об "одном народе", к которому он причисляет и белорусов.

Поскольку быстро продвинуться в военный альянс не получилось, Украина взяла курс на экономическую интеграцию путем соглашения об ассоциации с Евросоюзом . Летом 2013 года, за несколько месяцев до возможного подписания, Россия начала оказывать на Украину масштабное экономическое давление, почти перекрыв на границе украинский экспорт. Осенью правительство Януковича, который стал президентом в 2010 году, заявило о приостановке подготовки к подписанию соглашения с Брюсселем, сославшись на давление РФ. Решение Януковича вызвало протесты в Украине, на фоне которых он в феврале 2014 года бежал в Россию.

Ключевое для понимания нынешней ситуации событие произошло в 2008 году. На саммите НАТО в Бухаресте президент США Джордж Буш попытался добиться предоставления Украине и Грузии Плана действий по подготовке членства в альянсе (ПДЧ). Путин резко выступил против, Москва дала понять, что не признает полностью независимость Украины. В итоге Германия и Франция заблокировали план Буша. Обеим постсоветским странам, Украине и Грузии, было обещано членство в НАТО, но без даты.

На выборах президента Украины 2004 года Россия активно поддержала пророссийского кандидата Виктора Януковича , но "оранжевая революция" не допустила его победы на фоне обвинений в фальсификации. Президентом стал прозападный политик Виктор Ющенко . Его победа стала отправной точкой перемен в политике РФ. Они направлены на недопущение того, что в Москве называют "цветными революциями" и в чем обвиняют Запад. Во время правления Ющенко РФ дважды перекрывала Украине газовый кран — в 2006 и 2009 годах, что привело к перебоям транзитных поставок в Европу.

Первый большой дипломатический кризис между Москвой и Киевом произошел при президенте Путине. Осенью 2003 года Россия внезапно начала строить дамбу в Керченском проливе в направлении украинского острова Тузла. Киев воспринял этот как попытку передела границ. Конфликт был разрешен после личной встречи президентов. Строительство было прекращено, но декларируемая дружба двух стран получила первые трещины.

2014-2021: Аннексия Крыма и война в Донбассе

В Киеве возник вакуум власти, в марте 2014 года Россия аннексировала Крым. Это был поворотный момент, начало необъявленной войны. Одновременно российские и местные полувоенные структуры дали толчок сепаратизму в Донбассе, были провозглашены "народные республики" в Донецке и Луганске, которыми руководили приехавшие из РФ люди в форме без опознавательных знаков. Киев реагировал медленно, ждал президентских выборов в конце мая и лишь потом решился на масштабное применение силы, которую назвал "антитеррористической операцией" (АТО).

В начале июня 2014 года во Франции на мероприятиях по случаю 70-й годовщины высадки союзников в Нормандии новоизбранный президент Украины Петр Порошенко впервые встретился с российским коллегой Путиным при посредничестве лидеров Германии и Франции. Так появился "нормандский формат". Летом украинская армия начала теснить сепаратистов, но в конце августа Россия, как утверждает Киев, масштабно применила в Донбассе свою армию. Москва это опровергает. Украинские силы потерпели поражение под Иловайском, что стало пиком конфликта. Война по всей линии фронта закончилась подписанием в сентябре в Минске соглашения о прекращении огня, которое было быстро нарушено.

Тогда началась позиционная война. В начале 2015 года сепаратисты перешли в широкое наступление. Киев снова обвинил Москву в применении армии без опознавательных знаков, РФ опять все отрицала. Украинские силы потерпели поражение в районе узлового города Дебальцево, который им пришлось в спешке оставить. Тогда при посредничестве ФРГ и Франции был подписан "Минск-2", соглашение, которое до сих пор остается главным документом по урегулированию конфликта. Ни один и его пунктов полностью не выполнен, в чем стороны обвиняют друг друга.

Последний раз прорыв казался возможным летом и осенью 2019 года, когда стороны договорились и реализовали отведение сил на нескольких участках. Но после саммита "нормандского формата" в Париже больше встреч не было. Россия отказывается от прямого общения с украинским президентом Владимиром Зеленским, обвиняя его в невыполнении "Минска-2". В 2021 году РФ дважды стягивала войска к границам Украины — весной и поздней осенью. В декабре президент Путин впервые в ультимативной форме озвучил требование к США и НАТО не принимать в альянс Украину и другие постсоветские страны, а также не оказывать им военную помощь. Альянс ответил отказом.

2022 год: Начало войны России против Украины

21 февраля 2022 года президент России Владмир Путин признал независимость сепаратистских "Донецкой народной республики" и "Луганской народной республики". Соотвествующие документы ратифицировал парламент страны. Путин заявил также, что к этим образованиям относятся территории Донецкой и Луганской областей Украины. Это значительно больше, чем регион, который контролировали сепаратисты.

Рано утром 24 февраля глава российского государства объявил о начале "специальной военной операции" против Украины. Ее целью он назвал "демилитаризацию" страны. Вооруженные силы РФ начали наносить удары по городам Украины и ее военной инфраструктуры — не только в Донбассе.