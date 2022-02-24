ЭР104 ЗАЩИТНИКИ ЭСТОНИИ | От смелых героев до военной техники. Кто стоит на страже нашей безопасности

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Проект ко Дню независимости ЭР знакомит нас со 104 защитниками. Это те, кто связал свою повседневную жизнь и работу с обороной страны. Каждая история уникальна. Здесь люди как известные общественности (например, президент Алар Карис), так и не очень (что ничуть не умаляет их роли). Причем, защитниками являются не только люди, но и военная техника и, например, служебные собаки.