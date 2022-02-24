ЭР104 ЗАЩИТНИКИ ЭСТОНИИ | От смелых героев до военной техники. Кто стоит на страже нашей безопасности
В этом году в годовщину Эстонской Республики Delfi и Eesti Päevaleht отмечают тех, кто сыграл или продолжает играть важную роль в национальной обороне Эстонии.
”104-й день рождения Эстонской Республики и международная ситуация стали для нашей редакции хорошей шпаргалкой, каким образом продолжить нашу традиционную серию к годовщине ЭР: в этом году мы решили выделить 104 защитника Эстонии”, — сказал главный редактор Eesti Päevaleht и Delfi Урмо Соонвальд.
”Мы видим и осознаем, что свобода и независимость никогда не являются чем-то само собой разумеющимся. Их поддержание и обеспечение — тяжелый ежедневный труд. Низкий поклон от нас и наших читателей тем, кто дал нам свободу, поддерживал и защищал ее. Зримо и незримо”.
Проект ко Дню независимости ЭР знакомит нас со 104 защитниками. Это те, кто связал свою повседневную жизнь и работу с обороной страны. Каждая история уникальна. Здесь люди как известные общественности (например, президент Алар Карис), так и не очень (что ничуть не умаляет их роли). Причем, защитниками являются не только люди, но и военная техника и, например, служебные собаки.