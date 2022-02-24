Мэры Киева и Днепра обратились к согражданам

Мэр Киева Виталий Кличко обратился к жителям города в связи с началом российской военной операции на Украине. Глава города посоветовал жителям ”не терять выдержки”.

”Дорогие киевляне! Украина атакована агрессором. Грохот снарядов слышен и в Киеве. Самый страшный враг сейчас — паника. Не теряем выдержки. Все, кто не задействован в работе критической инфраструктуры и жизнеобеспечения города, оставайтесь дома. Держите наготове ”тревожный чемодан”. Документы, необходимые минимум вещей. Чтобы оперативно, при необходимости, добраться до укрытия или хранилища. Городские власти в столице. Мы продолжаем обеспечивать работу города. Держимся! Мы должны устоять!”, — цитирует Кличко издание УНИАН.

Мэр Днепра Борис Филатов на своей странице в Facebook также обратился к жителям города. ”Земляки, пожалуйста, без паники. В ближайшее время, когда будет понятен уровень угрозы именно для Днепра — я сообщу все подробности. Поймите меня правильно. Никто не мог поверить в такой уровень цинизма, но все в строю. Остаемся на связи. За нами бог и правда”, — написал Филатов.

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