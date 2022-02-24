ВИДЕО | Зеленский созвал срочное заседание СНБО и объявил о введении военного положения
Президент Украины Владимир Зеленский созвал срочное заседание Совета национальной безопасности и обороны. Также заявил о введении военного положения в стране, пишет "Обозреватель".
Об созыве совещания секретарь СНБО Алексей Данилов заявил в комментарии СМИ. Позднее сам глава государства выступил с обращением.
"Россия нанесла удары по нашей военной инфраструктуре и пограничникам. Во многих городах Украины было слышно взрывы. Мы вводим военное положение по всей стране. Минуту назад я провел разговор с президентом США Джо Байденом, и Соединенные Штаты уже начали готовить международную поддержку", – сказал Зеленский.
"Сегодня от каждого из вас нужно спокойствие. Армия работает, работает весь сектор безопасности и обороны Украины", – добавил президент.
Напомним, что рано утром 23 февраля появилось обращение президента страны-агрессора Владимира Путина, в котором тот объявил о "военной операции" на Донбассе.
Сразу же после его обращения по территории Украины начались массированный огонь.
В частности, огонь ведется из "Градов" другой российской артиллерии. Над городами вдоль всей границы от Луганска до Житомира небо покрывалось заревом, вверх поднимались столбы дыма.