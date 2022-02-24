24.02.2022, 06:10
Футболист "Бенфики" после забитого мяча показал на весь мир майку с украинским трезубцем
Фото: Scanpix
Роман Яремчук после гола ”Аяксу” показал майку с украинским тризубом.
Форвард ”Бенфики” забил год в ворота "Аякса" на 72-й минуте первой игры 1/8 финала Лиги чемпионов (2:2).
После этого он снял футболку португальской команды, и под ней оказалась черная майка с тризубом в центре. Данный символ является основным элементом государственного герба Украины.
Напомним, что конфликт на границе Украины и России обострился из-за признания РФ независимости ДНР и ЛНР.