23.02.2022, 23:48
Министр образования Латвии призвала руководство рижского "Динамо" выйти из КХЛ
"Я надеюсь, что мы, наконец, прекратим разговоры о спорте (да, и о музыке), который якобы не связан с политикой…Да, я особо хочу выделить "Рижское Динамо" и то, что эта "история" об участии в "Открытом чемпионате России", нужно прекратить совсем", — написала министр в своем профиле в twitter.
Латвийский клуб выступает в КХЛ с сезона-2008/2009. За это время "Динамо" попадало в плей-офф пять раз. Лучшим результатом в играх на вылет для рижского клуба стал выход в четвертьфинал Кубка Гагарина.
Финский "Йокерит" также выступил с официальным заявлением по поводу требования своих болельщиков выйти из состава КХЛ. Клуб пока не намерен выходить из состава лиги.