Министр образования Латвии призвала руководство рижского "Динамо" выйти из КХЛ

"Я надеюсь, что мы, наконец, прекратим разговоры о спорте (да, и о музыке), который якобы не связан с политикой…Да, я особо хочу выделить "Рижское Динамо" и то, что эта "история" об участии в "Открытом чемпионате России", нужно прекратить совсем", — написала министр в своем профиле в twitter.