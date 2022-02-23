Хоккей
23.02.2022, 23:48

Министр образования Латвии призвала руководство рижского "Динамо" выйти из КХЛ

 
Чебурашка в свитере "Динамо" Рига
Чебурашка в свитере "Динамо" Рига
Foto: Sergei Stepanov

Министр образования и науки Латвии Анита Муйжниеце, чье ведомство также курирует спорт, призвала руководство хоккейного клуба "Рижское Динамо" прекратить участие в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ).

"Я надеюсь, что мы, наконец, прекратим разговоры о спорте (да, и о музыке), который якобы не связан с политикой…Да, я особо хочу выделить "Рижское Динамо" и то, что эта "история" об участии в "Открытом чемпионате России", нужно прекратить совсем", — написала министр в своем профиле в twitter.

Латвийский клуб выступает в КХЛ с сезона-2008/2009. За это время "Динамо" попадало в плей-офф пять раз. Лучшим результатом в играх на вылет для рижского клуба стал выход в четвертьфинал Кубка Гагарина.

Финский "Йокерит" также выступил с официальным заявлением по поводу требования своих болельщиков выйти из состава КХЛ. Клуб пока не намерен выходить из состава лиги.

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