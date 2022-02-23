"ДНР" и "ЛНР" официально попросили военную помощь у России

Об этом сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, передает ТАСС.

Агентство опубликовало фото обращений, предоставленные пресс-службой Кремля. Документы датированы 22 февраля. В них говорится, что ”военная агрессия со стороны Украины усиливается” и что ”Киев продолжает наращивать военное присутствие на линии болевого соприкосновения”, якобы разрушая инфраструктуру ДНР и ЛНР и убивая мирных жителей.

Руководители республик попросили Путина о помощи, сославшись на договоры о дружбе и взаимопомощи с Россией. Как отреагировал Путин, Песков не уточнил.

По мнению Пентагона, российские войска уже находятся на территории самопровозглашенных республик, хотя и "не выходят за их пределы".

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