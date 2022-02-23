23.02.2022, 22:00
Премьер Латвии Кариньш заявил CNN, что Россия вводит войска на территорию ДНР и ЛНР
Foto: Taavi Sepp
Премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш ("Новое Единство") дал интервью CNN, сообщив, что Россия вводит свои войска в восточную часть Украины, где находятся ДНР и ЛНР, пишет RusDelfi.lv. Эту информацию подтвердили CNN и два источника в разведке США. На русской версии сайта BBC упоминается, что "Латвия сообщает о входе российской армии в Украину".
"Согласно имеющейся в моем распоряжении информации, Путин перебрасывает дополнительные силы и танки на территорию оккупированного Донбасса", — заявил в интервью CNN Кариньш: "По любой дефиниции, это вторжение одной страны в соседнюю страну".
Должностные лица CNN сообщили, что Россия ввела в Донбасс один или два батальона (в каждом примерно 800 солдат).