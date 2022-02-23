”Надо сказать, что это довольно ловко”. Трамп — о решении Путина признать независимость ДНР и ЛНР

Я вошел вчера [в дом], там был включен телевизор, и я сказал: ”Это гениально”. Путин объявляет большую часть Украины независимой. О, это замечательно. <…> Он собирается войти туда и стать миротворцем. <…> Это самые сильные миротворческие силы, которые я видел. Там было больше танков, чем я когда-либо видел. Они будут поддерживать мир. Нет, но подумайте об этом.

При этом, добавил Трамп, если бы президентом США оставался он, такого бы не произошло.

Этого бы никогда не случилось. Но вот парень, который говорит: ”Я объявлю большую часть Украины независимой”. Он использовал слово ”независимой”. ”И мы выйдем, и мы пойдем туда, и мы поможем сохранить мир”. Надо сказать, что это довольно ловко. И знаете, что ответил Байден? Ответа не последовало. <…> Нет, это очень грустно. Очень грустно.

Трамп заявил, что ”очень хорошо знал” Путина и ”отлично с ним ладил”.

Я ему нравился. И он мне нравился. Знаете ли, он крепкий орешек, в нем много обаяния и гордости. И он любит свою страну, понимаете? <…> Я знал, что он всегда хотел в Украину. Я говорил с ним об этом. Я говорил: ”Ты не можешь этого сделать. Ты не сделаешь этого”. Но я видел, что он хочет этого. <…> Мы подробно говорили об этом.

Владимир Путин признал независимость самопровозглашенных ДНР и ЛНР 21 февраля. На следующий день Совет Федерации разрешил ввести туда российские войска. Это решение было представлено как миротворческая миссия якобы в условиях агрессии со стороны Украины. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш отказался считать действия РФ миротворческими.

США ввели санкции против России из-за признания ДНР и ЛНР. Под них попали госкорпорация ВЭБ.РФ и Промсвязьбанк, их дочерние структуры (включая футбольный клуб ЦСКА) и сыновья трех российских чиновников. Также США ввели ограничения против российского суверенного долга.