ВИДЕО | Люди боятся выходить на улицы и протестовать, они не понимают, что происходит

Андрей Тимофеев, Воронеж

Я видел, как несколько раз приезжали беженцы, видел сколько полиции было, какая суматоха была. Но я не почувствовал, чтобы в городе что-то изменилось. Есть недовольные, люди боятся, что прибывшие заберут их рабочие места. Но я бы не сказал, что это какой-то большой процент населения. Есть и те, кто рад помочь. Просто по-человечески мы понимаем людей, которые приезжают из мест, где сейчас могут начаться военные действия.

Если обычные люди войны не хотят, то не возникают ли протестные настроения? Нет ли призывов выйти на улицы?

Я слышал только о пикете в Москве, который закончился буквально за час. В нашем городе я таких настроений не замечал. Я думаю, Россия сейчас слишком запугана, чтобы принимать критические решения. Люди слишком испуганы, чтобы трезво взвешивать ситуацию, или недостаточно напуганы, чтобы действовать решительно.

Татьяна Кравченко, Воронеж

Многие вообще не понимают, что происходит и почему Россия вмешивается в чужие дела. Для нас поведение Путина кажется странным. Честно говоря, страшно. <…> О том, что нужно выходить на улицы [и протестовать] говорят уже несколько лет. Но на улицы никто не выйдет — если не выходят на улицы против всего остального, что происходит в стране, то из-за Украины вряд ли пойдут. У людей нет сильного негодования, есть страх, тревожность. Мы все понимаем, что вслед за признанием будут санкции, которые обрушатся на простых людей. У нас и так сейчас зарплаты так не растут, как растет коммуналка и все остальное.

Смотрите видео.

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