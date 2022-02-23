ЕС ввел санкции за признание Россией "ДНР" и "ЛНР"

Совет Евросоюза окончательно утвердил пакет санкций за признание Россией "независимости" сепаратистских формирований в Донбассе. Правительства всех 27 стран организации в среду, 23 февраля, дали свое добро на ограничительные меры. Об этом сообщила пресс-служба Совета ЕС.

Текст юридического решения о санкциях пока не опубликован в Официальном вестнике ЕС, но это произойдет на протяжении часов.

Почти весь состав Госдумы под санкциями ЕС

Принятый пакет, в частности, включает персональные санкции. В список попали все депутаты Госдумы, проголосовавшие за обращение к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой признать "ДНР" и "ЛНР", — всего 351 человек. Кроме них, там оказались еще 27 физических и юридических лиц. Это члены правительства РФ, причастные к незаконным решениям, олигархи, поддерживающие операции в Донбассе, высшие офицеры, "играющие роль во вторжении и дестабилизации". Их имена станут известны после публикации официального списка, но, по данным СМИ, среди них есть министр обороны России Сергей Шойгу.

Таким образом, список лиц, против которых сейчас вводят санкции оказался длиннее, чем перечень, который постоянно расширялся с 2014 года. До сих пор в нем значились 193 физических и 48 юридических лиц.

Все активы подсанкционных лиц на территории Евросоюза замораживаются. Кроме того, резидентам ЕС запрещено предоставлять им средства. А когда речь идет о физических лицах, то им также запрещено въезжать на территорию Евросоюза.

Финансовые санкции в отношении России

В санкционном списке оказались и банки, финансирующие военную деятельность России в Донбассе. По данным СМИ, это, в частности, государственная корпорация развития "ВЭБ" (ранее Внешэкономбанк).

Также в ЕС усилили секторальные финансовые санкции. Речь идет об ограничении доступа российского государства и правительства к финансовым рынкам и услугам ЕС.

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