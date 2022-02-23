Paysera останавливает переводы в Россию и из нее, закроет счета российских клиентов

"Санкции ЕС в отношении российских банков от 22 февраля — это компромисс, который должен быть принят всеми членами ЕС. Мы солидарны с украинцами и не будем обслуживать почти все операции, связанные с Россией", — заявил генеральный директор компании Гинтаутас Межятис.

По его словам, вводя эти ограничения, компания также снижает риски своей деятельности, и наибольшее влияние они окажут на резидентов России — счета юридических лиц будут закрыты.

Переводы во все российские или белорусские банки прекращаются для всех клиентов компании, если получателем является компания из этих стран. Компании из других стран, основными акционерами которых являются граждане России без права проживания в одной из приемлемых для политики компании стран, не смогут оставаться клиентами Paysera.

По договорам с клиентами, ограничения на транзакции могут быть реализованы по прошествии 60-дневного периода после уведомления.

По словам Межятиса, не исключено, что в ближайшие месяц-два ЕС или США введут более жесткие санкции в отношении российского финансового сектора. В этом случае Paysera будет применять санкции ЕС или США, не выжидая период уведомления, а немедленно.