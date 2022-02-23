У игрока сборной России по хоккею обнаружили опухоль мозга

У нападающего сборной России и игрока "Торонто Мэйпл Лифс" Родиона Амирова диагностировали опухоль головного мозга. Об этом сообщил генеральный менеджер клуба Кайл Дубас.

"С сожалением сообщаю нашим болельщикам, что у Родиона Амирова диагностирована опухоль головного мозга", — говорится в заявлении генменеджера.

По словам представителя клуба, опухоль была обнаружена во время обследования и последующего лечения хоккеиста от другой травмы. Сейчас Амиров проходит лечение в Германии и не будет играть как минимум до конца этого сезона.

Генеральный менеджер клуба НХЛ "Торонто" сказал, что медицинский персонал клуба тесно сотрудничает с медицинскими специалистами уфимского "Салавата Юлаева", где Амиров начинал этот сезон. "Родион пользуется полной поддержкой "Торонто Мэйпл Лифс", и мы будем продолжать обеспечивать ему наилучший уход на протяжении всего этого процесса", — добавил Дубас.

Амиров установил рекорд сборной России по хоккею, выступая в прошлом году на финском этапе Евротура. Нападающий стал первым игроком в истории национальной команды, кто забил в трех дебютных матчах подряд на этапах Евротура.