Москва пообещала чувствительный для США ответ на санкции

”Объявленный администрацией США пакет санкционных мер (уже 101-й по счету), затрагивающих финансовый сектор с расширением списка лиц, против которых вводятся персональные ограничения, идет в русле непрекращающихся попыток Вашингтона изменить курс России”, — говорится в сообщении.

При этом Москва уже доказала, что, несмотря на все ограничения, способна минимизировать ущерб. ”И уж тем более санкционный прессинг не способен повлиять на нашу решимость твердо отстаивать свои интересы”, — подчеркнули в МИДе.

Ограничительные инструменты ”неэффективны и контрпродуктивны с точки зрения американских же интересов”, убеждены дипломаты.

21 февраля Путин объявил о решении признать независимость и суверенитет самопровозглашенных ДНР и ЛНР, объяснив такие меры нежеланием Киева выполнять минские соглашения. Украина, Евросоюз и США осудили действия Москвы и пригрозили санкциями, напоминает РБК.

Накануне президент Соединенных Штатов Джо Байден объявил о введении ограничений против России. Они затрагивают суверенный долг России, Промсвязьбанк и ВЭБ и более 40 их дочерних компании, а также некоторых россиян. Среди них — сын директора ФСБ и заместитель президента — председателя правления ВТБ Денис Бортников, сын бывшего директора СВР и председатель правления Промсвязьбанка Петр Фрадков, а также сын первого замглавы администрации президента и генеральный директор VK Владимир Кириенко.

Свой список санкций подготовил и Евросоюз. Ограничительные меры касаются 351 депутата Госдумы, проголосовавших за признание "ДНР" и "ЛНР", 27 физических и юридических лиц, доступа России к финансовому рынку и рынку капитала ЕС.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон объявил о санкциях против пяти российских банков и трех бизнесменов: Геннадия Тимченко, Бориса и Игоря Ротенбергов.