23.02.2022, 15:21
Испанская фигуристка честно объяснила причины попадания в ее организм допинга
Фото: Scanpix
Испанская фигуристка Лаура Баркеро объяснила попадание допинга в ее организм на Олимпийских играх — 2022 в Пекине.
Напомним, 22 февраля стало известно, что в пробе спортсменки был обнаружен метаболит клостебола. Клостебол включен в список анаболических андрогенных стероидов, запрещенных Всемирным антидопинговым агентством (WADA).
Испанское издание Marca сообщает, что запрещенное вещество могло попасть в ее организм через крем. Испанка использовала его для заживления порезов, которые получила от лезвий коньков.
Дело Баркеро передадут в антидопинговый отдел Спортивного арбитражного суда (CAS).
На Играх-2022 Лаура Баркеро вместе с партнером Марком Цандроном заняли 11-е место.