В страны Балтии Пентагон направляет 800 военнослужащих и 20 боевых вертолетов

Также в страны Балтии из Германии перебросят 20 ударных вертолетов AH-64 Apache, еще 12 вертолетов будут перебазированы в Польшу из Греции. Восемь истребителей F-35 Lightning II из Германии перебросят "в ряд районов действий на восточном фланге НАТО".

Сейчас в Европе на постоянной или временной основе находятся более 90 000 военнослужащих США, напоминает издание liga.net.

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