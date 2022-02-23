Десять мифов о "Доброй России" и "Злом Западе"
Публицист Андрей Кузичкин комментирует противопоставление России и Запада, которое так распространено в русскоговорящем обществе.
Среди российской либеральной общественности, ещё не бежавшей из страны, с недавних пор стала популярна позиция ”золотой середины”, когда ответственность за предвоенную ситуацию в мире в равной степени возлагается и на Россию, и на Запад. Позиция удобная, только ложная, потому что повторяющая мифы российской пропаганды.
Поэтому только факты. Вернее, демифологизация пропагандистских мифов.
1. ”Путин — милитарист, но и на Западе своих ”ястребов” хватает”
Путин — милитарист, это бесспорно, воспитание и образование его таким сделали. И на Западе есть свои воинственные политики. Но разница в том, что у Путина есть безграничная власть для реализации своих причудливых милитаристских фантазий. На Западе таких людей во власть не пускают, а министры обороны — сплошь и рядом гражданские лица, среди которых много дам. Система сдержек и противовесов, контроль гражданского общества и приоритет экономических интересов над политическими — вот то, что подрезает крылья ”ястребов” на Западе.
2. ”Россия аннексировала Крым и вторглась на Донбасс. Но США и НАТО развязали военных конфликтов гораздо больше”
Так и есть — война с Грузией и Украиной — это тёмные пятна на страницах истории России. А США и НАТО, действительно, бомбили Белград, проводили военные операции в Ливии, Сирии, Ираке и Афганистане. Но конфликтов Западная коалиция никогда не развязывала, а осуществляла операции по принуждению к миру и боролась с терроризмом. Кто-нибудь задумывался, почему США и их союзники проводили военные операции в поименованных странах, а не в Катаре, Марокко, Саудовской Аравии или Пакистане? Там ресурсов побольше.
Может быть, потому что Ливия служила плацдармом для подготовки террористов всех мастей — от ”Красных бригад” до ”Ирландской республиканской армии” и финансировала теракты в странах Европы? В Ираке травили курдов газами, а в Афганистане приютили террористов, нанёсших удар по Америке 11.09.2001? А Сирия стала прибежищем ИГИЛ, главарей которой и уничтожают систематически? Да, Белград бомбили, потому что кто-то должен был остановить войну в центре Европы, которая унесла 200 тысяч жизней. Балканы заплатили высокую цену за мир. Но сегодня он есть. При этом Россия после проведения своих военных операций создавала марионеточные правительства и делала территориальные приобретения. США и НАТО в таких делах замечены не были.
3. ”Политики и России, и Запада исповедуют принципы ”двойных стандартов”
Да, политика Западных стран может быть в определённой мере лукава: политики вслух говорят не то, что думают, и тем самым создают впечатление двойственности позиции. Но это стандарт западной дипломатии — быть джентльменом даже с бандитом в переулке. Однако принцип ”двойных стандартов” — это основа основ российской внешней политики. Потому российский МИД при аннексии Крыма ссылается на прецедент Косова, но Косово признавать не спешит.
Кремль постоянно обвиняет Запад в организации ”цветных революций”, при этом отводит глаза, когда спрашивают: а кто организовал ”Русскую весну” на Востоке Украины в 2014 г.? Российские политики называют ”хунтой” власть в Киеве, постоянно заявляя о государственном перевороте в Украине. Хотя в 2014 г. украинский президент сам бежал, а Верховная Рада не была распущена и организовала новые свободные и демократические выборы. При этом Москва взасос дружит с президентом Египта Ас-Сиси, который совершил реальный госпереворот, сверг президента, разогнал парламент и приостановил действие Конституции. Но он — хороший, а Зеленский — плохой. Байден говорит: газ — это геополитическое оружие Кремля. Путин говорит: это чисто экономика. Но если Европа будет себя плохо вести, газ отключим. И таких примеров — море.
4. ”Соловьёв — урод, но и на Западе таких психоскабеевых хватает”
Соловьёв — бесспорный урод, Скабеева — и того хуже. Но на Западе таких людей и близко не подпускают к телевидению, тем более на государственных каналах. А любое неполиткорректное заявление на тему расы, Холокоста или религии сопровождается грандиозными сандалами, отставками и увольнениями ведущих программ и директоров телекомпаний. И суды бывают. И только в России в эфире государственных телеканалов рисуют карты захвата соседних стран, безнаказанно оскорбляют лидеров государств Европы и клевещут на целые народы.
5. ”Свободы слова нет ни в России, ни на Западе”
В России свободы слова точно нет, но на Западе она есть определённо. Зеркальте ситуацию: может ли в Госдуме России парламентарий выступить с обвинением в адрес Путина в связи с отравлением Алексея Навального? А может ли по РТР в прямом эфире ведущий программы заявить, что Россия хочет напасть на Украину, но это будет преступлением? А вот на Западе такое случается сплошь и рядом: депутаты от ”Альтернативы для Германии” в Рейхстаге озвучивают заявления Лаврова по делу Навального и атакуют правительство Германии. А ведущий Fox News с пеной у рта доказывает, что Украина сама виновата, что Россия её долбит. Вот это и называется: свобода слова, мнений и демократия.
6. ”И в России, и на Западе преследуют оппозицию”
В этом радикальное расхождение: на Западе оппозиция сидит в парламенте, а в России — в тюрьме. Или скрывается за границей. И только в России священник, выразивший готовность пожать руку Алексею Навальному, лишается сана и вынужден бежать в Польшу. Что-то я не слышал, чтобы сторонников Джулиана Ассанжа постигла такая же участь.
7. ”Запад сам виноват в агрессивном поведении Путина, всё время его злит. НАТО угрожает России”
С 1991 по 2004 годы Минобороны России было главным среди госструктур получателем денег от НАТО. Запад перед Путиным реально капитулировал после 2007 г. Потому нападение на Грузию в 2008 г. сошло России с рук. Но 2014 г. всё изменил. К тому времени в Европе контингент НАТО сократился в 10 раз за 10 лет. Военные расходы были урезаны в 3 раза. Наступательные виды вооружения и авиация выводились в резерв. Теперь НАТО наращивает численность воинского контингента, военные расходы и вооружения. Вопрос: так кто кого разозлил?
8. ”В НАТО нет единства, потому что члены Альянса — Турция и Греция воевали из-за Кипра”
Это правда: в 1974 г. турецкие войска высадились на Кипре и вступили в бой с греческими вооружёнными силами. Только в 1974 г. Греция вышла из НАТО, когда в стране произошёл госпереворот и к власти пришли ”чёрные полковники”. В 1981 г. страна вернулась на путь демократии и в НАТО. А конфликты между союзниками случаются. Например, в СНГ, когда члены организации Армения и Азербайджан неоднократно выясняли отношения с помощью тяжёлой артиллерии. А члены ОДКБ Киргизстан и Таджикистан и вовсе находятся в перманентном состоянии пограничных конфликтов. Бывает.
9. ”Украина — зависимая страна, а Зеленский пляшет под дудку американцев”
Да, пока российская угроза реальна, Украина будет зависеть от помощи союзников. Но Зеленский, рейтинг которого Путин прокачал как в Dota 2, стал одним из мировых лидеров и, естественно, согласовывает свою политику с Нью-Йорком, Лондоном, Парижем, Варшавой и Берлином. Как и принято в странах, стремящихся к членству в ЕС и в НАТО. Путин вот согласовывает свою политику с Пекином. Но ему же не пеняют, что он превращает Россию в сателлита Китая. Хотя, может, и зря, что не пеняют.
10. ”Россия не собирается нападать на Украину, Запад просто раздувает панику”
Путин собирается напасть на Украину. Уже вторгся, легализовав ВС России в лднр. Только ведь и НАТО не собирается нападать на Россию. Но это не мешает Кремлю предъявлять НАТО невыполнимые ультиматумы и заявлять об угрозе продвижения НАТО к границам России. Хотя всем очевидно, что страны Балтии не столько в НАТО пришли, сколько ушли от России. Почему? Вопросы к России.
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