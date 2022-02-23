Десять мифов о "Доброй России" и "Злом Западе"

Может быть, потому что Ливия служила плацдармом для подготовки террористов всех мастей — от ”Красных бригад” до ”Ирландской республиканской армии” и финансировала теракты в странах Европы? В Ираке травили курдов газами, а в Афганистане приютили террористов, нанёсших удар по Америке 11.09.2001? А Сирия стала прибежищем ИГИЛ , главарей которой и уничтожают систематически? Да, Белград бомбили, потому что кто-то должен был остановить войну в центре Европы, которая унесла 200 тысяч жизней. Балканы заплатили высокую цену за мир. Но сегодня он есть. При этом Россия после проведения своих военных операций создавала марионеточные правительства и делала территориальные приобретения. США и НАТО в таких делах замечены не были.

Так и есть — война с Грузией и Украиной — это тёмные пятна на страницах истории России . А США и НАТО , действительно, бомбили Белград, проводили военные операции в Ливии, Сирии , Ираке и Афганистане. Но конфликтов Западная коалиция никогда не развязывала, а осуществляла операции по принуждению к миру и боролась с терроризмом. Кто-нибудь задумывался, почему США и их союзники проводили военные операции в поименованных странах, а не в Катаре, Марокко, Саудовской Аравии или Пакистане ? Там ресурсов побольше.

Путин — милитарист, это бесспорно, воспитание и образование его таким сделали. И на Западе есть свои воинственные политики. Но разница в том, что у Путина есть безграничная власть для реализации своих причудливых милитаристских фантазий. На Западе таких людей во власть не пускают, а министры обороны — сплошь и рядом гражданские лица, среди которых много дам. Система сдержек и противовесов, контроль гражданского общества и приоритет экономических интересов над политическими — вот то, что подрезает крылья ”ястребов” на Западе.

Среди российской либеральной общественности, ещё не бежавшей из страны, с недавних пор стала популярна позиция ”золотой середины”, когда ответственность за предвоенную ситуацию в мире в равной степени возлагается и на Россию , и на Запад. Позиция удобная, только ложная, потому что повторяющая мифы российской пропаганды.

3. ”Политики и России, и Запада исповедуют принципы ”двойных стандартов”

Да, политика Западных стран может быть в определённой мере лукава: политики вслух говорят не то, что думают, и тем самым создают впечатление двойственности позиции. Но это стандарт западной дипломатии — быть джентльменом даже с бандитом в переулке. Однако принцип ”двойных стандартов” — это основа основ российской внешней политики. Потому российский МИД при аннексии Крыма ссылается на прецедент Косова, но Косово признавать не спешит.

Кремль постоянно обвиняет Запад в организации ”цветных революций”, при этом отводит глаза, когда спрашивают: а кто организовал ”Русскую весну” на Востоке Украины в 2014 г.? Российские политики называют ”хунтой” власть в Киеве, постоянно заявляя о государственном перевороте в Украине. Хотя в 2014 г. украинский президент сам бежал, а Верховная Рада не была распущена и организовала новые свободные и демократические выборы. При этом Москва взасос дружит с президентом Египта Ас-Сиси, который совершил реальный госпереворот, сверг президента, разогнал парламент и приостановил действие Конституции. Но он — хороший, а Зеленский — плохой. Байден говорит: газ — это геополитическое оружие Кремля. Путин говорит: это чисто экономика. Но если Европа будет себя плохо вести, газ отключим. И таких примеров — море.

4. ”Соловьёв — урод, но и на Западе таких психоскабеевых хватает”

Соловьёв — бесспорный урод, Скабеева — и того хуже. Но на Западе таких людей и близко не подпускают к телевидению, тем более на государственных каналах. А любое неполиткорректное заявление на тему расы, Холокоста или религии сопровождается грандиозными сандалами, отставками и увольнениями ведущих программ и директоров телекомпаний. И суды бывают. И только в России в эфире государственных телеканалов рисуют карты захвата соседних стран, безнаказанно оскорбляют лидеров государств Европы и клевещут на целые народы.

5. ”Свободы слова нет ни в России, ни на Западе”