МИД Украины рекомендовал своим гражданам немедленно покинуть Россию

Гражданам Украины, которые находятся на территории России, рекомендовано вернуться на родину, следует из заявления МИД Украины.

”В связи с усилением российской агрессии против Украины, <…> Министерство иностранных дел рекомендует гражданам Украины воздержаться от любых поездок в Российскую Федерацию, а тем, кто находится в этой стране, — немедленно покинуть ее территорию”, — говорится в сообщении ведомства.