23.02.2022, 11:01
МИД Украины рекомендовал своим гражданам немедленно покинуть Россию
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МИД Украины опубликовал обращение к своим гражданам с просьбой покинуть Россию, так как из-за кризиса возможно ограничение оказания консульской помощи. Ранее Киев допускал разрыв дипломатических отношений с Москвой, пишет РБК.
Гражданам Украины, которые находятся на территории России, рекомендовано вернуться на родину, следует из заявления МИД Украины.
”В связи с усилением российской агрессии против Украины, <…> Министерство иностранных дел рекомендует гражданам Украины воздержаться от любых поездок в Российскую Федерацию, а тем, кто находится в этой стране, — немедленно покинуть ее территорию”, — говорится в сообщении ведомства.