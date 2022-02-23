Уже сегодня! Ласнамяэ отметит День независимости Эстонии концертом под открытым небом

”Приглашаю всех таллиннцев в Ласнамяэ на концерт ко Дню независимости Эстонии в преддверии праздника в вечернее время, чтобы вместе насладиться музыкой. Прошу всех по возможности приходить на место пешком или приезжать на общественном транспорте, поскольку число парковочных мест ограничено”, — сказала старейшина района Ласнамяэ Юлианна Юрченко.

На праздничном вечере выступят оркестр Пярнуской дружины Кайтселийт Saxon и солист Пеэтер Кальюмяэ. Концерт пройдет под открытым небом и начнется в 18:00 на площади Линдакиви (ул. Коорти, 22).

Мероприятия в честь Дня независимости традиционно состоятся 24 февраля и в парке Юрьевой ночи. Церемония начнется в 15 часов с зажжения огня свободы, после чего прозвучат приветственный салют и гимн, а ученики Вестхольмской гимназии зачитают текст Манифеста независимости Эстонии, также на мероприятии прозвучат различные речи.