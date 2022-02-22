Объединенные экспедиционные силы проведут превентивные военные учения в Балтийском море

"Вместе с союзниками будут проведены превентивные военные учения, демонстрирующие свободу передвижения в Балтийском море", — сказал Уоллес на пресс-конференции в английском графстве Лестершир после встречи с руководителями военных ведомств девяти европейских стран, входящих в состав Объединенных экспедиционных сил.

Созданные в 2014 году Объединенные экспедиционные силы под командованием Соединенного Королевства не являются постоянными войсками. Участвующие в них страны (кроме Великобритании, это также Дания, Исландия, Латвия, Литва, Нидерланды, Норвегия, Финляндия, Швеция и Эстония) периодически проводят совместные военные учения, напоминает ТАСС.

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