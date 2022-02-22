22.02.2022, 18:13
ФОТО И ВИДЕО | Келли Сильдару поздравили в Ротерманни с медалью Олимпиады
22 февраля фристайлистку Келли Сильдару, завоевавшую бронзовую медаль во фристайле на Олимпийских играх в Пекине, чествовали на площади квартала Ротерманни в Таллинне. Delfi TV транслировало мероприятие в прямом эфире.
Мероприятие началось с выступления Грете Пайя и Андрея Зевакина, которые представили Келли Сильдару и ее команду в 18:00.
Олимпийский комитет Эстонии сообщает, что все торжественные мероприятия прошли на центральной площади квартала Ротерманни, коллективная встреча спортсменки в аэропорту не была запланирована.