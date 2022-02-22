Forbes: Российские миллиардеры потеряли за день больше $8 млрд на новостях из Донбасса. Эта сумма равна почти половине госбюджета Эстонии

Российские миллиардеры потеряли, по данным на 16:00 (мск), 21 февраля в общей сложности $8,339 млрд на фоне обвала российских индексов и котировок российских компаний. Об этом свидетельствуют данные Forbes Real Time.

Для сравнения: объем доходов утвержденного на 2022 госбюджета Эстонии составляет 13,13 миллиарда евро (14,83 млрд долларов), объем расходов — 13,64 миллиарда евро (15,41 млрд долларов). Данные rus.err.ee.

Лидерами по падению оценок состояний стали крупнейший акционер ”Лукойла” Вагит Алекперов (-$946 млн) и совладельцы ”Новатэка” Леонид Михельсон (-$927 млн) и Геннадий Тимченко (-$906 млн). Если котировки ”Лукойла” упали с 6610 рублей до 6028 рублей (на минимуме в 14:45 мск), то бумаги ”Новатэка” — с 1526 рублей до 1358 рублей (на 15:45 мск) за штуку.

Падение котировок этих компаний объясняется тем, что они есть в портфеле практически у каждого иностранца, инвестирующего в российский фондовый рынок, объясняет старший аналитик по нефти и газу BCS Global Markets Рональд Смит. ”Они просто продают то, что у них [иностранных инвесторов] на данный момент есть в портфеле”, — поясняет он.

”Сегодня на фондовых рынках правят бал геополитические риски, следствием которых стали большая неопределенность и большая волатильность. Все зависит от ситуации на юге Украины. Если будет деэскалация, рынок взлетит на десятки процентов”, — говорит аналитик BCS Global Markets Кирилл Чуйко.

Свою роль сыграли и сегодняшние сообщения СМИ о возможных санкциях, обращает внимание инвестиционный менеджер компании ”Открытие Брокер” Тимур Нигматуллин. Как сообщало агентство Reuters со ссылкой на осведомленные источники, они запрещают американским банкам обрабатывать транзакции для крупных банков России.