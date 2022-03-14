Так ли страшно работать в McDonald's? Интервью с бывшим сотрудником(1)
McDonald's можно по праву называть местом радости и вкусной пищи. Однако как правило, нам хочется знать "изнанку". Наш гость Никита решил рассказать о том, как работается в этой легендарной компании.
Как вы ты в целом описал эту работу?
Работа в McDonald's отнюдь не самая легкая, однако очень интересная. McDonald's
дает хорошие условия для карьерного роста и много возможностей для обучения. Опыт, полезные навыки сопутствуют данной работе. С друзьями мы часто шутили, что проработав в McDonald's, нервы буквально становятся стальными и уже ничего нестрашно.
Что тебя привело в McDonald's?
Мои знакомые уже работали там и были довольны. Ключевым для меня было то, что работодателю можно доверять и не произойдет обмана, например в подсчете заработной платы. Если говорить о времени, то пришел я в 2019 году.
Что лично для тебя значила твоя работа и насколько она тебе симпатизировала?
На данной работе очень тяжело долго продержаться, поскольку морально она изнашивает. McDonald's пытается удержать работников, давая различные привилегии, однако это не спасает. Мотивации в конце уже не было и уход был единственным ”светом”. Конечно, спасали другие работники, с которыми можно было пошутить и обыграть ситуацию с позитивом, но на этом тоже невозможно долго продержаться. Работа, как я и говорил, интересная, но удручающая.
Каковы условия работы? И берут ли на работу несовершеннолетних?
С 16 лет уже можно работать в McDonald's, но лучше подходит возраст с 18, поскольку данные работники уже могут делать все обязанности. Эта работа позволяет совмещать и учебу, однако лучше, если человек работает на полной ставке. Обязателен B1 [эстонский], поскольку без данного уровня нельзя работать на сервисе. В наших ресторанах работают и люди с ”особенностями”. McDonald's в этом плане очень корректен и дает возможность работать всем. Смены длятся от 6-8 (+30 минут на обед) часов.
Опиши идеального работника.
Пол абсолютно не важен в данном вопросе, однако это должен быть совершеннолетний человек. Ухоженная внешность, ответственный и внимательный. В этой работе важно не бояться и быть всегда на позитиве, готовым к новым знаниям и общению с клиентами. Я лично не могу сказать, что являлся совсем идеальным работником, но был ценным и трудолюбивым сотрудником McDonald's.
Иерархия работников. Какие есть должности и как проходит ”карьерный рост”?
Иерархия должностей — это стоящий момент, именно так и должна строиться любая работа.
Прежде всего новичок обучается, проходит все станции и длится это 4 месяца. Далее ученик становится уже обычным работником. После этого идет инструктор. Данный человек способен обучать, он знает все правила и должен объяснить новому человеку все. После идет человек, который отвечает за то, как обставлен зал. Далее идет сервисный менеджер и менеджер смены, которые работают всегда вместе. Выше уже идут ассистенты и директор.
Как проходит обучение и какие эмоции были у тебя после первого дня?
Первый день больше ознакомительный. Новый работник получает форму и ему показывается весь ресторан. Начинается это с зала или обучения на одной станции, например — на картошке фри. Инструктор все показывает и находится рядом. Первая смена идет 4 часа.
У меня не было страха или чувства, что я не справлюсь с данной работой. Атмосфера была дружелюбная и позитивная.
Стандартный день. Как проходит работа?
Работники кухни приходят раньше всех и начинают подготовку к работе. Кухня полностью выключена и все, что нужно в течении дня, заготавливается до открытия ресторана. Сервисные работники уже приходят к открытию и после все ждут первых гостей. Ночью все полностью моется и по графику меняется масло, делаются прочие процедуры. Заранее в рабочем графике расписано, кто где работает, однако поскольку ”все работники универсальны”, мы могли менять станции. На смене в идеальном раскладе должно быть 10+ человек.
Назови плюсы работы в McDonald's.
Работа вызывает доверие, все официально и соблюдаются правила. Есть различные курсы и даются возможности развития. Работники могут самовыражаться, нет запретов на татуировки и так далее. Нет сексизма, работники имеют равные права.
А теперь — минусы работы.
Нагрузка на работе очень высока, особенно летом. Иногда проявляется чрезмерная строгость вплоть до абсурда. Работа на ногах, 8 часов проходят напряженно. Тяжело и девушкам, которые вынуждены таскать тяжелые коробки, не всегда на смене есть парни, которые помогут. Нет особых премий, работа могла бы поощряться лучше. Знаю еще, что были жалобы на форму, особенно для женского пола. Форма очень обтягивающая и не раз были случаи, когда клиенты пользовались этим в своих целях. Хочется еще добавить, что иногда мы чувствовали себя не защищенными, особенно вечером. Охрана работала очень халатно и последнее о чем хочется думать на рабочем месте, так это о том, что с командой что-то произойдет.
Хорошо ли оплачивается труд работника?
Зарплата формируется из отработанных часов, ночных смен и если есть красные дни календаря. Вся информация о зарплате в час есть на официальном сайте [на момент написания текста на сайте были данные о 4,87 евро в час].
Насколько тяжела работа и велик стресс?
Часто гости не понимают, что работников не хватает и мы не можем разорваться. Посетители не знают, что один работник не может переключиться на другую работу, поскольку он просто не знает как ее делать. Иногда действительно тяжело поддерживать картинку радости, когда клиенты давят из-за незнания системы работы. Иногда приходилось объяснять, что мы не ленивые, мы просто не можем разом все делать. Стресс и давка велики, на фоне этого у некоторых работников развивались мигрени и моральное состояние оставляет желать лучшего.
Чем поддерживается общий дух, есть ли ощущение сплоченности?
Общий дух поддерживается через юмор. Мы постоянно шутили, хоть как-то пытаясь скрасить общую картину. Если что-то происходит, то все объединялись, чтобы помочь. Поскольку коллектив юный, мы находились на одной волне и это спасало.
Как часто меняется масло во фритюре, есть ли различия в размерах напитка/картошки?
У нас есть расписание, в котором прописаны все моменты. Да и сами машины, например, фритюр, не дадут работать, если масло долго не менялось. Все очень четко отслеживается.
Насчет картошки тоже все просто. У нас есть специальная лопатка и картошка не должна быть плотно навалена, иначе она просто портится. Конечно, можно большую упаковку засунуть в среднюю, но это уже неправильно.
Насчет напитков еще все проще. Стаканчик имеет три отметки, которые легко отследить. Первая отметка говорит о количестве льда, вторая о количестве напитка и третья об общем количестве. Обманывать клиента никто не собирается, вся информация есть в открытом доступе.
Что чаще всего заказывают и что самое вкусное на твой взгляд?
Самое распространенное — средний набор Биг Мак с кока-колой. Часто заказывается и Биг Тейсти, детский набор. Лично мне нравился Филе-о-Фиш. Очень отличается от остальных бургеров и остается неоцененным.
А есть ли какие-то привилегии у работников McDonald's?
Начну с карты клиента, которая снижает цены на меню. У менеджера -50% скидка на все позиции. Питание бесплатно, если работник на полной ставке. В принципе, оплата в час тоже достойная, мы можем бесплатно брать напитки. Можно совмещать с учебой и начать уже с 16 лет.
Опиши свою работу одним словом.
Место идеально для первого опыта работы. Много эмоций, разные навыки и укрепление нервов — все про McDonald's.
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