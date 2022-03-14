Так ли страшно работать в McDonald's? Интервью с бывшим сотрудником

McDonald's можно по праву называть местом радости и вкусной пищи. Однако как правило, нам хочется знать "изнанку". Наш гость Никита решил рассказать о том, как работается в этой легендарной компании.

Как вы ты в целом описал эту работу?

Работа в McDonald's отнюдь не самая легкая, однако очень интересная. McDonald's

дает хорошие условия для карьерного роста и много возможностей для обучения. Опыт, полезные навыки сопутствуют данной работе. С друзьями мы часто шутили, что проработав в McDonald's, нервы буквально становятся стальными и уже ничего нестрашно.

Что тебя привело в McDonald's?

Мои знакомые уже работали там и были довольны. Ключевым для меня было то, что работодателю можно доверять и не произойдет обмана, например в подсчете заработной платы. Если говорить о времени, то пришел я в 2019 году.

Что лично для тебя значила твоя работа и насколько она тебе симпатизировала?

На данной работе очень тяжело долго продержаться, поскольку морально она изнашивает. McDonald's пытается удержать работников, давая различные привилегии, однако это не спасает. Мотивации в конце уже не было и уход был единственным ”светом”. Конечно, спасали другие работники, с которыми можно было пошутить и обыграть ситуацию с позитивом, но на этом тоже невозможно долго продержаться. Работа, как я и говорил, интересная, но удручающая.

Каковы условия работы? И берут ли на работу несовершеннолетних?

С 16 лет уже можно работать в McDonald's, но лучше подходит возраст с 18, поскольку данные работники уже могут делать все обязанности. Эта работа позволяет совмещать и учебу, однако лучше, если человек работает на полной ставке. Обязателен B1 [эстонский], поскольку без данного уровня нельзя работать на сервисе. В наших ресторанах работают и люди с ”особенностями”. McDonald's в этом плане очень корректен и дает возможность работать всем. Смены длятся от 6-8 (+30 минут на обед) часов.

Опиши идеального работника.