ВИДЕО | Зачем ехать в Хельсинки зимой и почему финны не жалуются на суровый климат?

"Что посмотреть в Хельсинки за один день? Сегодня отправимся на один день в Хельсинки, столицу Финляндии. Это — одна из самых богатых и дорогих стран в Евросоюзе. В этом видео собраны те локации, которые впечатлили меня во время посещения города: от поездки на местном наземном транспорте до метро и речных трамваев. А финская архитектура — это отдельный вид искусства. Ко всему прочему мы ответим на любопытный вопрос — почему жителям Финляндии не мешает погода, которая, к слову, зачастую бывает совсем не безоблачной? И конечно, добираться будем на пароме Таллинн — Хельсинки" — пишет автор в описании к видео.