Ласнамяэ
22.02.2022, 15:30

Ласнамяэ отметит День независимости раздачей флагов и рядом мероприятий

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Eesti vabariik 99 aastapäev Saaremaal. Hommikul päikesetõusul heisati Laimjala vallas lipp, Pärsamal võeti vastu kodutütred ja noorkotkad, kuulutati välja Leisi valla aasta tegu, Kuressaares kogunes rahvakoosolekule rahvas vabadussõja monumendi juurde. Pidulikud vastuvõtud toimusid ka teistes Saaremaa valdades.
Eesti vabariik 99 aastapäev Saaremaal. Hommikul päikesetõusul heisati Laimjala vallas lipp, Pärsamal võeti vastu kodutütred ja noorkotkad, kuulutati välja Leisi valla aasta tegu, Kuressaares kogunes rahvakoosolekule rahvas vabadussõja monumendi juurde. Pidulikud vastuvõtud toimusid ka teistes Saaremaa valdades.
Foto: Irina Mägi

В честь 104-й годовщины Эстонской республики управа района Ласнамяэ подарит квартирным товариществам района 104 сине-черно-белых флага. Знаменательную дату отметят в районе также концертом под открытым небом и традиционной церемонией в парке Юрьевой ночи.

”Ко Дню независимости мы дарим квартирным товариществам Ласнамяэ 104 государственных флага. Наша акция имела большой успех, так как 104 флага были забронированы менее чем за 40 минут”, — сказала старейшина Ласнамяэ Юлианна Юрченко.

Товарищества получат сине-черно-белые флаги подходящего размера, предназначенные для использования на улице. Флагштоки дарить не будут. Флаги можно получить 21–23 февраля с 15 до 19 часов по адресу ул. Вана-Куули, 13.

В преддверии Дня независимости все жители Ласнамяэ приглашаются на бесплатный концерт под открытым небом. На концерте выступят оркестр Пярнуской дружины Кайтселийт Saxon и солист Пеэтер Кальюмяэ. Концерт пройдет под открытым небом 23 февраля в 18:00 на площади за центром культуры ”Линдакиви” (ул. Коорти, 22).

Мероприятия в честь Дня независимости традиционно состоятся 24 февраля и в парке Юрьевой ночи. Церемония начнется в 15 часов с зажжения огня свободы, после чего прозвучат приветственный салют, гимн и торжественные речи.

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