Ласнамяэ отметит День независимости раздачей флагов и рядом мероприятий

”Ко Дню независимости мы дарим квартирным товариществам Ласнамяэ 104 государственных флага. Наша акция имела большой успех, так как 104 флага были забронированы менее чем за 40 минут”, — сказала старейшина Ласнамяэ Юлианна Юрченко.

Товарищества получат сине-черно-белые флаги подходящего размера, предназначенные для использования на улице. Флагштоки дарить не будут. Флаги можно получить 21–23 февраля с 15 до 19 часов по адресу ул. Вана-Куули, 13.

В преддверии Дня независимости все жители Ласнамяэ приглашаются на бесплатный концерт под открытым небом. На концерте выступят оркестр Пярнуской дружины Кайтселийт Saxon и солист Пеэтер Кальюмяэ. Концерт пройдет под открытым небом 23 февраля в 18:00 на площади за центром культуры ”Линдакиви” (ул. Коорти, 22).

Мероприятия в честь Дня независимости традиционно состоятся 24 февраля и в парке Юрьевой ночи. Церемония начнется в 15 часов с зажжения огня свободы, после чего прозвучат приветственный салют, гимн и торжественные речи.