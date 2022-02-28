Что нужно знать об уплате налогов в Эстонии, если вы иностранец

Уведомлять о смене резиденства Федеральную налоговую службу России дополнительно не нужно. Отправить уведомление в ФНС нужно только в том случае, если вы открыли банковский счёт в Эстонии ДО даты регистрации вас в качестве налогового резидента. То есть, когда вы по факту являлись ещё налоговым резидентом Российской Федерации. Как это сделать — можно почитать здесь . Сделать это нужно в течение 30 дней с момента открытия счёта.

Вы перестаёте быть налоговым резидентом Российской Федерации, если находитесь за пределами страны более 183 дней в году. После того, как вы приехали в Эстонию, вам нужно подать специальную форму R об определении вашего налогового резиденства — сделать это можно по электронной почте (emta@emta.ee). Саму форму можно скачать здесь . В результате через несколько дней вы получите ответ о вашей регистрации в качестве налогового резидента Эстонии — датой регистрации считается дата вашего приезда в страну.

Я подумала, что нет такой информации в мире, о которой не знает Гугл — и поняла, как же ошибалась после того, как не нашла ни одной цельной и написанной понятным языком статьи о том, как правильно поступать с уплатой налогов иностранному гражданину (в моём случае — гражданину РФ) после переезда в Эстонию. Пришлось собирать информацию по частям: из разных статей, чатов экспатов и личных разговоров с другими людьми, в том числе, налоговыми консультантами. Сразу оговорюсь: конкретно в моём частном случае — работы по найму — эта информация оказалась актуальной и полезной, будет ли она таковой для вас, не могу гарантировать. Но, надеюсь, она сможет хотя бы частично удовлетворить ваше чувство тревожности по этому вопросу. Итак, начнем.

Но со временем на душе нарастает чувство тревоги, особенно если вдруг начинаешь получать от окружающих вопросы вроде: ”А ты полностью налоги платишь или написала заявление на необлагаемый минимум? Уверена, что не нужно будет доплатить налоги в России?”.

Многие люди, среди которых в своё время оказалась и я, после переезда в другую страну задумываются о текущих проблемах: бытовых вопросах, медицинской страховке, устройстве ребенка в садик или школу. Мало кто сразу бежит узнавать о нюансах уплаты налогов в другой стране: их же платить ещё только в следующем году, успеем!

2. Подоходные налоги и налоги на имущество в России

Доплачивать налог на доходы, получаемые в Эстонии, не нужно, если ваш работодатель

платит их за вас в Эстонии. Убедиться в том, что он это делает, можно, рассмотрев свой

расчётный листок за каждый месяц (Palgateatis на эстонском) и увидев строчку Tulumaks –

это и есть подоходный налог. Если у вас остались источники дохода в России — в частности,

движимое и недвижимое имущество, нужно будет каждый год по-прежнему платить на

них налог, а в случае продажи заплатить как нерезиденту 30% от дохода, а не 13%.

3. Налоговая декларация и налоговый вычет

Вместе с потерей налогового резиденства РФ, вы лишаетесь и права на налоговые вычеты:

возврат налога при покупке квартиры, оплате обучения или лечения себе и ближайшим

родственникам. Зато приобретаете такое право в Эстонии. Каждый год, в этом году с 15

февраля по 2 мая, вам нужно зайти в личный кабинет Налогово-таможенного департамента и

подать налоговую декларацию за прошедший год. При этом абсолютно неважно, как долго по

времени вы являлись налоговым резидентом Эстонии.

Ваша налоговая декаларация будет уже предварительно заполнена системой: там будет

отображаться сумма доходов от трудовой деятельности. Все полагаемые вам налоговые

вычеты находятся в одноимённой секции: в ней учитывается возврат с необлагаемого налогом дохода (о нём — ниже), проценты по жилищному кредиту, а также расходы на обучение, если таковые у вас были — своё или детей. В случае возврата налога за обучение, в отличие от принятого порядка в России, самому вам предоставлять лицензии образовательных учреждений не нужно, они это сделают за вас. Если вы не уверены, то можете уточнить об этом в школах или на курсах, которые посещаете сами или отводите в них детей: это могут быть спортивные секции, студии танцев и рисования и даже некоторые детские лагеря. После проверки своих данных в налоговой декларации, не забудьте указать номер банковского счёта для возврата налога и подтвердить подачу декларации.