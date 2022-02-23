Амбассадор МММ и силовик со стажем. Кто такие главы самопровозглашенных ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник?

По неподтвержденным данным, после этого Пушилин искал место начальника отдела продаж либо регионального менеджера. Также какое-то время он якобы занимался частным бизнесом, был менеджером отдела рекламы в газете ”Арт-мозаика”, крупье в казино ”Каска”, начальником отдела сбыта в ООО ”Юнион продукт” и исполнительным директором в ООО ”Славiя”.

В официальную биографию не вошли некоторые детали, от мелких до довольно значительных. Например, в статье на ”Википедии” указано, что он учился в Донбасской национальной академии строительства и архитектуры, но не окончил ее.

В мае того же года Пушилин был избран председателем президиума Верховного Совета ДНР, а уже через два месяца подал в отставку, а республику возглавил Александр Захарченко. Пушилин же был депутатом, а потом заместителем председателя Народного совет ДНР, а также был полномочным представителем республики переговорах Контактной группы в Минске. После того как Захарченко 31 августа 2018 года погиб в результате взрыва в донецком кафе ”Сепар”, Пушилин стал исполнять обязанности главы ДНР, а затем выиграл выборы и возглавил республику.

”После государственного переворота в Киеве перешел к активным действиям, часто выступая на митингах жителей Донецкой области, организовав многие из них. С марта 2014 года стал одним из лидеров народно-освободительного движения в Донбассе. Был одним из тех, кто, взяв на себя ответственность, принимал историческое решение о провозглашении 7 апреля 2014 года Донецкой народной республики”, — сказано на сайте.

На официальном сайте ДНР биография 41-летнего лидера самопровозглашенной республики написана в сдержанно-героическом тоне. Сказано, что корни Пушилина по отцовской линии уходят в Россию, а по материнской — в Узбекистан, что родился Денис Владимирович 9 мая 1981 года в городе Макеевке в семье рабочих Макеевского металлургического завода и что он хорошо учился в школе. С 1999 по 2000 год Пушилин служил в армии, в батальоне спецназначения Национальной гвардии Украины; служба проходила на территории Крыма. После службы он поступил в Донбасскую национальную академию строительства и архитектуры на факультет ”Экономика предприятия”. С 2002 года — стал работать в одной из дистрибьюторских фирм Макеевки.

С 2011 по 2013 год Денис Пушилин был функционером финансовой пирамиды МММ. Об этом свидетельствуют ролики, размещенные на YouTube. Например, в одном из видеороликов Пушилин демонстрирует на камеру деньги и говорит, что это 8500 тыс. гривен, которые он получил в качестве ”бонусов” от МММ. Будущий лидер ДНР благодарит основателя финансовой пирамиды Сергея Мавроди ”за предоставленную возможность” и призывает всех присоединяться к МММ.

Также есть ролик, где Пушилин берет интервью у символа МММ — актера Владимира Пермякова, сыгравшего в серии рекламных роликов ”пирамиды” роль ”не халявщика, а партнера” Лени Голубкова.

Состоял Денис Пушилин и в партии МММ, которую Мавроди создал на Украине. В частности, Пушилин пытался баллотироваться на выборах в Верховную Раду. На YouTube есть ролики, в которых он выступает с предвыборной речью в пользу партии: ”В отличие от всех остальных мы четко знаем, зачем идем в Верховную Раду. И наши цели абсолютно конкретны”, — заявлял он. Среди конкретных целей, например, была кредитная амнистия для всех жителей Украины.

В 2020 году в украинских СМИ фигурировало интервью Сергея Хановича, который рассказывал, что после начала конфликта в Донбассе в 2014 году он вынужден был покинуть Донецк, а в его частный дом площадью 1,5 тыс. квадратных метров въехал Пушилин.

Глава ЛНР Леонид Пасечник — силовик со стажем

Леонид Иванович Пасечник родился 15 марта 1970 года в Луганске, который тогда назывался Ворошиловградом, в семье кадрового работника милиции. Когда Пасечнику было пять лет, его семья переехала жить в Магадан. Пасечник в одном из интервью рассказывал о своем отце, который в то время не раз занимался расследованием случаев кражи золота. За закрытие подобного дела однажды отцу, по словам Пасечника, предлагали взятку в 200 тыс. советских рублей, но он от нее отказался.