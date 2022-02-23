Амбассадор МММ и силовик со стажем. Кто такие главы самопровозглашенных ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник?
Эвакуация жителей ЛНР и ДНР в Россию началась в пятницу вечером после обращений глав республик Леонида Пасечника и Дениса Пушилина, записанных, как выяснилось позже, за два дня до публикации. В обращениях главы республик объясняют происходящее возможной агрессией со стороны вооруженных сил Украины, однако представители Украины обвинения категорически опровергают. Тем не менее продолжается депортация жителей ЛНР и ДНР, которые теперь на каждом шагу сталкиваются с проблемами, в частности во временных пунктах их размещения не хватает мест. Znak.com собрал информацию о том, кто такие Леонид Пасечник и Денис Пушилин.
Глава ДНР Денис Пушилин — амбассадор МММ
На официальном сайте ДНР биография 41-летнего лидера самопровозглашенной республики написана в сдержанно-героическом тоне. Сказано, что корни Пушилина по отцовской линии уходят в Россию, а по материнской — в Узбекистан, что родился Денис Владимирович 9 мая 1981 года в городе Макеевке в семье рабочих Макеевского металлургического завода и что он хорошо учился в школе. С 1999 по 2000 год Пушилин служил в армии, в батальоне спецназначения Национальной гвардии Украины; служба проходила на территории Крыма. После службы он поступил в Донбасскую национальную академию строительства и архитектуры на факультет ”Экономика предприятия”. С 2002 года — стал работать в одной из дистрибьюторских фирм Макеевки.
”После государственного переворота в Киеве перешел к активным действиям, часто выступая на митингах жителей Донецкой области, организовав многие из них. С марта 2014 года стал одним из лидеров народно-освободительного движения в Донбассе. Был одним из тех, кто, взяв на себя ответственность, принимал историческое решение о провозглашении 7 апреля 2014 года Донецкой народной республики”, — сказано на сайте.
В мае того же года Пушилин был избран председателем президиума Верховного Совета ДНР, а уже через два месяца подал в отставку, а республику возглавил Александр Захарченко. Пушилин же был депутатом, а потом заместителем председателя Народного совет ДНР, а также был полномочным представителем республики переговорах Контактной группы в Минске. После того как Захарченко 31 августа 2018 года погиб в результате взрыва в донецком кафе ”Сепар”, Пушилин стал исполнять обязанности главы ДНР, а затем выиграл выборы и возглавил республику.
В официальную биографию не вошли некоторые детали, от мелких до довольно значительных. Например, в статье на ”Википедии” указано, что он учился в Донбасской национальной академии строительства и архитектуры, но не окончил ее.
По неподтвержденным данным, после этого Пушилин искал место начальника отдела продаж либо регионального менеджера. Также какое-то время он якобы занимался частным бизнесом, был менеджером отдела рекламы в газете ”Арт-мозаика”, крупье в казино ”Каска”, начальником отдела сбыта в ООО ”Юнион продукт” и исполнительным директором в ООО ”Славiя”.
С 2011 по 2013 год Денис Пушилин был функционером финансовой пирамиды МММ. Об этом свидетельствуют ролики, размещенные на YouTube. Например, в одном из видеороликов Пушилин демонстрирует на камеру деньги и говорит, что это 8500 тыс. гривен, которые он получил в качестве ”бонусов” от МММ. Будущий лидер ДНР благодарит основателя финансовой пирамиды Сергея Мавроди ”за предоставленную возможность” и призывает всех присоединяться к МММ.
Также есть ролик, где Пушилин берет интервью у символа МММ — актера Владимира Пермякова, сыгравшего в серии рекламных роликов ”пирамиды” роль ”не халявщика, а партнера” Лени Голубкова.
Состоял Денис Пушилин и в партии МММ, которую Мавроди создал на Украине. В частности, Пушилин пытался баллотироваться на выборах в Верховную Раду. На YouTube есть ролики, в которых он выступает с предвыборной речью в пользу партии: ”В отличие от всех остальных мы четко знаем, зачем идем в Верховную Раду. И наши цели абсолютно конкретны”, — заявлял он. Среди конкретных целей, например, была кредитная амнистия для всех жителей Украины.
В 2020 году в украинских СМИ фигурировало интервью Сергея Хановича, который рассказывал, что после начала конфликта в Донбассе в 2014 году он вынужден был покинуть Донецк, а в его частный дом площадью 1,5 тыс. квадратных метров въехал Пушилин.
Глава ЛНР Леонид Пасечник — силовик со стажем
Леонид Иванович Пасечник родился 15 марта 1970 года в Луганске, который тогда назывался Ворошиловградом, в семье кадрового работника милиции. Когда Пасечнику было пять лет, его семья переехала жить в Магадан. Пасечник в одном из интервью рассказывал о своем отце, который в то время не раз занимался расследованием случаев кражи золота. За закрытие подобного дела однажды отцу, по словам Пасечника, предлагали взятку в 200 тыс. советских рублей, но он от нее отказался.
Пасечник закончил Донецкое высшее военно-политическое училище инженерных войск и войск связи имени генерала армии А.А. Епишева, Национальную академию Службы безопасности Украины. С 1993 по 2013 год он служил в Управлении Службы безопасности Украины в Луганской области в должности начальника подразделения по борьбе с контрабандой. На сайте ”Биограф” рассказывается, как в 2006 году контрабандисты предлагали Пасечнику взятку, но тот, ”помня наставления отца”, от нее отказался. Источники информации на сайте не указаны. Виктор Ющенко, который в то время был президентом Украины, вручил Пасечнику медаль ”За военную службу Украине”.
После начала акций протеста в Киеве Пасечник ушел из СБУ в звании полковника. А с началом конфликта на Донбассе — перешел на сторону сепаратистов. 9 октября 2014 года он был назначен министром государственной безопасности Луганской народной республики. В 2015 году у Пасечника произошел конфликт с тогдашним главой ЛНР Игорем Плотницким.
Судя по данным из разных источников, Пасечник без санкции Плотницкого инициировал расследование о махинациях в отношении министра топлива, энергетики и угольной промышленности Дмитрия Лямина и даже арестовал его. Плотницкий отправил Пасечника в отставку, но тот отставку не принял. В ЛНР начался было политический кризис, но конфликт удалось погасить, а Лямин и Пасечник оба были восстановлены на своих должностях.
В ноябре 2017 года Плотницкий покинул пост главы ЛНР, ссылаясь на ухудшение состояния здоровья. 25 ноября 2017 года Народный Совет ЛНР утвердил Леонида Пасечника на должность исполняющего обязанности главы ЛНР. ”Игорь Венедиктович покинул пост главы из–за ухудшения состояния здоровья. Дали о себе знать многочисленные боевые ранения, а также последствия полученной контузии. Это его личное решение, и в связи с этим, я буду исполнять функции главы ЛНР с этого момента и вплоть до следующих выборов”, — комментировал Пасечник отставку Плотницкого.
В ноябре 2018 года прошли выборы главы ЛНР, которые Пасечник выиграл.