25.02.2022, 16:26
Награжденный президентом артист эстонского балета уже полгода борется за жизнь: "Когда Толик нервничает, я прижимаю к себе его голову, и он успокаивается"
Фото: Рюнно Лахесоо, личный архив
21 февраля стало известно, что президент Алар Карис наградит артиста эстонского балета Анатолия Архангельского орденом Белой звезды IV степени. Архангельский уже семь месяцев борется с редким заболеванием в итальянской больнице. Больничная касса не выплачивает ему пособие, а его жена, солистка балета Марика Муйсте, отказалась от выступлений и живет с мужем в больнице.