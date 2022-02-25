Награжденный президентом артист эстонского балета уже полгода борется за жизнь: "Когда Толик нервничает, я прижимаю к себе его голову, и он успокаивается"

"Это было ужасно. Мы не спали, кажется, ни единого часа", — говорит Марика Муйсте, описывая очередную ночь, проведенную у постели своего мужа Анатолия Архангельского, тяжело болеющего солиста Эстонского национального балета.

44-летний Анатолий и 42-летняя Марика находятся в больнице Удине уже седьмой месяц. Это город на севере Италии, примерно в часе езды от Венеции. Их палата находится на втором этаже, на стене — рождественские украшения: балерина и Щелкунчик. Пара танцевала в одноименном балете, у Анатолия была в нем главная роль.

Кроме этого, на стенах висят рисунки дочери и сына. Иконы. Марика показывает подоконник, где она выращивает орхидеи, и косточку авокадо, из которой проклюнулись первые зеленые листочки.

Анатолий лежит в постели, его голова немного повернута в одну сторону, он не может говорить и двигаться, почти ничего не видит.

Марика стала для своего мужа сиделкой, медсестрой, физиотерапевтом и поваром. "Я думаю, что не буду больше танцевать", — говорит Марика, признавая...