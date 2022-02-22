Король лыж Большунов показал, как его встретила жена по возвращению из Пекина
Трехкратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Большунов опубликовал новое видео в Instagram. На нем видно, как его супруга, экс-лыжница Анна Жеребятьева, в торжественном стиле оформила квартиру к возвращению своего мужа из Пекина.
19 февраля Большунов стал победителем в марафоне на Олимпийских играх в Пекине. Второе место досталось еще одному россиянину — Ивану Якимушкину. На третьем месте расположился норвежский лыжник Симен Хегстад Крюгер.
На Олимпиаде 2022 года Большунов установил уникальное достижение для всего российского лыжного спорта. Он сумел завоевать пять медалей во всех пяти гонках, в которых принимал участие.
На играх в Пекине 25-летний россиянин стал обладателем золотых медалей в скиатлоне, марафоне и мужской эстафетной гонке, обладателем серебра в гонке с раздельным стартом и бронзы в командном спринте.