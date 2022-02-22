Как две капли воды: указ о признании независимости Южной Осетии в 2008 году такой же, как и о так называемой ЛНР в 2022-м

Первый пункт

Практически не отличаются, за исключением отсылки на "отказ Украины от мирного урегулирования конфликта в соответствии с Минскими соглашениями". В обоих случаях подчеркивается "волеизъявление народов".

Второй пункт

Одинаковый, как в 2008, так и в 2022 году. МИД РФ обязали наладить дипломатические отношения с республиками.

Третий пункт

Одинаковый. Необходимо подготовить договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи.

Четвертый пункт

Одинаковый. Вооруженные силы РФ обязаны осуществить функции по поддержанию мира в регионах.

Пятый пункт

Одинаковый. Указ вступает силу со дня подписания. В 2008 году — 26 августа, в 2022 году — 21 февраля.

Вечером 21 февраля 2022 года президент РФ Владимир Путин своими указами признал независимость ДНР и ЛНР, до этого в течение 8 лет не признанных ни одним государством мира.

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