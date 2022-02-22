Зеленский обратился к народу: действия России не испугали Украину

Международно признанные границы Украины останутся неизменными, несмотря на все утверждения Российской Федерации, заявил президент Украины Владимир Зеленский, выступая по телевидению в ночь на вторник, 22 февраля. По его словам, признание Россией независимости так называемых "ДНР" и "ЛНР" не испугало украинцев.

"Мы на своей земле, мы никого и ничего не боимся, мы никому и ничего не должны, и мы ничего и никому не отдадим", — подчеркнул Зеленский. Он отметил, что Украина сохраняет приверженность "мирному и дипломатическому пути".

Зеленский: "Нет причин для бессонной ночи"

Поблагодарив граждан Украины за сохраняемое спокойствие, президент добавил, что нет причин для "бессонной ночи" и "хаотических действий". На проведенном заседании Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины последние действия России были квалифицированы как "нарушение суверенитета и территориальной целостности нашего государства", их можно также расценивать как "односторонний выход России из Минских соглашений и игнорирование решений в рамках "нормандского формата", сказал Зеленский.

Украина созывает Совбез ООН

Он указал, что принятыми решениями "Россия легализует свои войска, которые фактически пребывали в оккупированных районах Донбасса с 2014 года". "Мы хотим мира, и мы последовательны в своих действиях", — заверил Зеленский, сообщив, что МИД Украины, основываясь на Будапештском меморандуме, обратился к странам, входящим в Совет Безопасности ООН, с требованием о проведении немедленных консультаций.

"Я инициирую созыв Совета Безопасности ООН, проведения специального заседания ОБСЕ. Мы настаиваем на полноценной работе СММ ОБСЕ для предотвращения провокации и последующей эскалации. Кроме того, инициирован экстренный созыв саммита "нормандской четверки", — указал президент Украины.

"От наших партнеров мы ожидаем четких и действенных шагов поддержки. Очень важно увидеть сейчас, кто наш настоящий друг и партнер, а кто продолжит пугать РФ словами", — отметил Зеленский.