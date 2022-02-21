Курс рубля заметно упал на фоне обращения Путина к нации по Украине

Курс евро вырос на 3,36% (₽2,94) — до ₽90,49.

Рубль ослабил позиции на фоне выступления президент России Владимира Путина в телеобращении к россиянам по вопросу признания независимости самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). После выступления глава государства подписал соответствующие указы.

Признание независимости республик может означать усиление напряженности с Западом, который выступает за территориальную целостность Украины. США с осени неоднократно предупреждали об угрозе новых санкций против России.

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