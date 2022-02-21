Евросоюз ответит санкциями на признание Россией ДНР и ЛНР

”Этот шаг является вопиющим нарушением международного права, а также Минских соглашений. Союз отреагирует санкциями против тех, кто причастен к этому незаконному акту”, — говорится в заявлении.

ТАСС со ссылкой на неназванного источника сообщает, что ЕС обсуждает возможность экстренного созыва саммита для разработки ответных мер.

Сегодня президент Владимир Путин признал независимость ДНР и ЛНР, а также Владимир Путин подписал договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между Россией и республиками Донбасса. О чем говорил президент в обращении к гражданам России, можно прочитать в заметке Znak.com.

До этого президент созвал внеочередное заседание Совета безопасности, чтобы обсудить вопрос признания Донбасса. И заседание Совбеза, и подписание независимости республик, могли транслироваться в записи.

Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram, ”ВКонтакте”, ”Одноклассниках” или Twitter.