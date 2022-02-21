Евросоюз ответит санкциями на признание Россией ДНР и ЛНР
Евросоюз осуждает признание Россией независимости Донецкой и Луганской народных республик и ответит санкциями. Об этом говорится в совместном заявлении председателей Еврокомиссии и Евросовета Урсулы фон дер Ляйен и Шарля Мишеля, передает ТАСС.
”Этот шаг является вопиющим нарушением международного права, а также Минских соглашений. Союз отреагирует санкциями против тех, кто причастен к этому незаконному акту”, — говорится в заявлении.
ТАСС со ссылкой на неназванного источника сообщает, что ЕС обсуждает возможность экстренного созыва саммита для разработки ответных мер.
Сегодня президент Владимир Путин признал независимость ДНР и ЛНР, а также Владимир Путин подписал договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между Россией и республиками Донбасса. О чем говорил президент в обращении к гражданам России, можно прочитать в заметке Znak.com.
До этого президент созвал внеочередное заседание Совета безопасности, чтобы обсудить вопрос признания Донбасса. И заседание Совбеза, и подписание независимости республик, могли транслироваться в записи.
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