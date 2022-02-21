Скончался олимпийский чемпион из Украины

О смерти пловца сообщил его сокомандник по советской сборной Дмитрий Волков.

"Ушел в вечность чемпион Олимпиады-80, великий спортсмен, гордость братской Украины и всего Советского Союза, гражданин мира Александр Сидоренко. Слова бесполезны. Так пусты и незначительны", — написал Волков у себя в фэйсбуке.

На рубеже 70-х и 80-х Сидоренко был сильнейшим мастером комплексного плавания в СССР, стал олимпийским чемпионом в Москве-80, а через два года выиграл чемпионат мира (дистанция 200 м комплексом). После окончания карьеры переквалифицировался в тренеры по водному поло, возглавлял команду Мариуполя.

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