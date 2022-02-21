Российский журналист: эвакуация жителей Донбасса в РФ как путинский коктейль стыда, ужаса и ярости пропаганды

Вскоре выяснилось, что выезд из России закрыт, уехать обратно не получится. Водители автобусов сами наивно полагали, что эвакуация — это что-то вроде учений и к вечеру они вернутся. В своем кругу шоферы начали мощно материться и угрожать ”таранить ворота в Донбасс”, потому что там ”жены и дети”. Но их останавливает острый дефицит солярки.

Те, кому ”повезло” пересечь границу на своем автомобиле, тоже не знают, что делать дальше. Связи с родными нет, интернета нет, в навигаторах часто не бывает российских карт, потому что сборы велись наспех. Кому-то дорогу подсказывают гаишники, кому-то — сотрудники МЧС. Но нет в первые дни согласованной методики действий экстренных служб и чиновников.

Сложнее всего тем, кого эвакуируют организованно на автобусах и поездах. Там много одиноких мам с маленькими детьми, мужья которых остались дома из-за объявленной мобилизации на войну. Много престарелых людей, еле стоящих на ногах. Много сирот. Подопечных социальных учреждений эвакуировали с Донбасса в первую очередь, поэтому на передках нескончаемых автобусов часто таблички ”Дети” или ”Ветераны”. Много бюджетников, которым приказало уезжать начальство. Выглядят все они максимально беспомощно. И тем печальнее картина, когда свободных мест в наспех организованных лагерях беженцев для них не находится.

Многие беженцы с Донбасса разочарованы, как их принимают в Ростовской области. Они снова бегут от войны, которой их нещадно пугают, стоят в многокилометровых пробках на границе, а в России получают гнетущее разочарование из-за несогласованности действий органов власти, отсутствия крыши над головой, еды, воды и туалетов.

Игра в геополитику первых лиц России, Украины и стран Запада для простых граждан обернулась кошмаром наяву: судьба беженцев туманна, нервы на пределе, неорганизованность чиновников и экстренных служб в первые дни проклинается. Все это накрывает истошный плач младенца на руках измученной бессонницей и замерзшей матери из Донецка, а на заднем плане — выехавшая из Луганска с безмерными баулами старушка 84 лет, умоляющая найти ей стульчик, чтобы отдохнуть на грязной обочине. В этом временном аде, напоминающем события русско-украинской весны 2014 года, больше вопросов, чем ответов, о чем рассуждает корреспондент Znak.com Игнат Бакин, который следит за развитием событий на Дону.

Вечером в субботу колонны автобусов от лагерей у границы уже идут вглубь Ростовской области: беженцев везут в Ростов-на-Дону, Таганрог, Аксай и другие крупные города. На местах вопросы размещения решаются по-разному. В Ростове-на-Дону, например, пришлось расселять общежития вузов, чтобы освободить места для прибывающих с востока Украины. У некоторых учащихся это вызвало недовольство. Также беженцев начали размещать в спортшколах и ДК.

Свою лепту в негативный фон вносят российские государственные СМИ и провластные телеграм-каналы. Пропаганда пугает: на востоке Украины — геноцид. Вот показан детальный ”план наступления вооруженных сил Украины”, который якобы добыла разведка народной милиции ДНР. В документе речь идет о ”зачистке” территорий народных республик от русскоязычного населения. Вот сообщается о действиях украинских диверсантов, многочисленных взрывах и артобстрелах в ДНР и ЛНР, отдельно муссируется тема попадания снарядов на территорию Ростовской области. К подлинности и свежести ”подтверждающих” фото и видео у многих возникают вопросы.

Западные и украинские СМИ в ответ продолжают тиражировать новости о готовящемся военном вторжении России на Украину. Демонстрируются кадры идущих на Донбасс военных КамАЗов и фрагменты совместных учений военных Белоруссии и России, которые решено продлить из-за эскалации напряженности в ДНР и ЛНР.

Есть те, кто недоволен поведением беженцев



Сложности с распределением, тотальное непонимание перспектив — все это за кадром. Нет опять же разъяснений о том, что ”палаточные лагеря” МЧС России — это две-три палатки на автомобильных парковках в приграничной зоне, которые просто палатки для обогрева, а не место для житья. Нет объяснений, куда вообще можно ехать, какие правила, какие ограничения. А ведь есть еще южане, которые недовольны тем, как ведут себя беженцы, требующие хорошее жилье и отказывающиеся от вещей, бывших в употреблении.

Но надо отдать должное: за два дня власти Ростовской области, вспомнив опыт 2014 года, сумели сделать многое. К вечеру 20 февраля в регионе были готовы к приему беженцев 188 пунктов временного размещения, которые рассчитаны почти на 14 тыс. человек. Крышу над головой получили почти 7 тыс. жителей ДНР и ЛНР. Условия проживания приемлемые, по крайней мере, жутких кадров из ПВР не было. Взаимодействие с многочисленными СМИ налажено. Свою помощь предлагает армия волонтеров. Начался сбор гуманитарной помощи (впрочем, к ней тоже есть вопросы из-за приема только новой одежды с бирками и ярлыками).

Постепенно депортированным начинают выплачивать по 10 тыс. обещанных рублей — регион на это получил 5 млрд рублей.

Насколько коренные жители российских регионов готовы к интеграции переселенцев — большой вопрос. До последних событий и своих проблем хватало. Но теперь ушли на второй план вопросы падения реальных доходов населения, безудержного роста цен, пыток в колониях, уголовных дел за высказывание мнений. Даже о пандемии коронавируса как будто забыли.

Зато у жителей Донбасса появился уникальный шанс ”выразить почтение” своему беглому президенту Виктору Януковичу, который, как считается, давно живет в Ростовской области.