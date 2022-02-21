ПОДКАСТ | Cкандал Валиевой и эстонские герои: как мы следили за Олимпиадой в Пекине

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Фигурное катание можно назвать главным спортом на Олимпиаде-2022 в Пекине. Огромное внимание общественности заслужили все фигуристы, а за произвольной программой следили все любители спорта. Но начнем с наших спортсменов: Александр Селевко и прошедшая в произвольную программу Эва-Лотта Кийбус.

"Эва-Лотте выступила достойно. Конечно, это был не ее максимум. Осенью в этом сезоне она набирала за 200 баллов, тут было около 170. Это хороший результат. В ее программе не было катастрофических прокатов, она сама выглядела счастливой", — прокомментировала ее выступление Елена Глебова.

И тренеры, и специалисты отмечают, что Эва-Лотта должна сама захотеть, максимально психологически настроиться на соревнования. "Говорят, что она не очень стабильная на тренировках. Она все умеет, выполняет все прыжки, делает все элементы. Если она берет себя в руки, то набирает высокие баллы. У нее такой характер. Есть два типа спортсменов: "плюс старт" и "минус старт". Кто-то идеально катается на тренировках, но никогда не может реализоваться на турнирах. Кто-то наоборот, ошибается на тренировках, но выступает намного лучше", — добавила многократная чемпионка Эстонии по фигурному катанию.

Многих потряс скандал с допинг-пробой российской фигуристки Камилы Валиевой. До последнего не было ясно, допустят ее до личного турнира или нет. В итоге она с лёгкостью прошла в произвольную программу, но там несколько раз упала и заняла лишь 4-е место.

"Это было крайне неожиданно. На протяжении нескольких сезонов она вообще никому не проигрывала. Каталась обычно очень стабильно. Бывали помарки, но в целом такой неудачи, как на Олимпиаде, никогда не было. Скандал сильно повлиял на нее. Она была слаба психологически, видимо, физически тоже. Более того, она провела и личный, и командный турнир, а это дополнительная нагрузка", — считает Глебова. Сама Елена болела за Александру Трусову.