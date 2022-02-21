ПОДКАСТ | Cкандал Валиевой и эстонские герои: как мы следили за Олимпиадой в Пекине
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Фигурное катание можно назвать главным спортом на Олимпиаде-2022 в Пекине. Огромное внимание общественности заслужили все фигуристы, а за произвольной программой следили все любители спорта. Но начнем с наших спортсменов: Александр Селевко и прошедшая в произвольную программу Эва-Лотта Кийбус.
"Эва-Лотте выступила достойно. Конечно, это был не ее максимум. Осенью в этом сезоне она набирала за 200 баллов, тут было около 170. Это хороший результат. В ее программе не было катастрофических прокатов, она сама выглядела счастливой", — прокомментировала ее выступление Елена Глебова.
И тренеры, и специалисты отмечают, что Эва-Лотта должна сама захотеть, максимально психологически настроиться на соревнования. "Говорят, что она не очень стабильная на тренировках. Она все умеет, выполняет все прыжки, делает все элементы. Если она берет себя в руки, то набирает высокие баллы. У нее такой характер. Есть два типа спортсменов: "плюс старт" и "минус старт". Кто-то идеально катается на тренировках, но никогда не может реализоваться на турнирах. Кто-то наоборот, ошибается на тренировках, но выступает намного лучше", — добавила многократная чемпионка Эстонии по фигурному катанию.
Многих потряс скандал с допинг-пробой российской фигуристки Камилы Валиевой. До последнего не было ясно, допустят ее до личного турнира или нет. В итоге она с лёгкостью прошла в произвольную программу, но там несколько раз упала и заняла лишь 4-е место.
"Это было крайне неожиданно. На протяжении нескольких сезонов она вообще никому не проигрывала. Каталась обычно очень стабильно. Бывали помарки, но в целом такой неудачи, как на Олимпиаде, никогда не было. Скандал сильно повлиял на нее. Она была слаба психологически, видимо, физически тоже. Более того, она провела и личный, и командный турнир, а это дополнительная нагрузка", — считает Глебова. Сама Елена болела за Александру Трусову.
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"Я очень надеюсь, что они будут продолжать кататься. Они молодые, еще могут принять участие в нескольких Играх. Конечно, будет тяжело удерживать лидирующие позиции в России, там очень длинная скамейка запасных", — уточнила Глебова.
По словам Андрея Шумакова, в Пекине ему больше всего запомнилась эстонская фристайлистка Келли Сильдару. "Очевидно, что ее бронза — единственная медаль для Эстонии. Она выступила во всех видах. Единственное, она могла получить больше, если бы правила в биг-эйр были бы другими (то есть считалась бы лучшая попытка, а не сумма баллов), также заняла четвертое место в хай-пайпе. Там тоже есть вопросы к судейству, эксперты утверждают, что последний прокат был классным. Они говорят, что ее трюки были сложнее, чем в предыдущей попытке, однако баллов она получила меньше".
Для Виталия Бесчастного героем этих Игр стал двоеборец Кристьян Ильвес. "Он — настоящий пример олимпийца. По приезде сдал положительный тест на коронавирус, две недели просидел на карантине. У него был только велотренажер и несколько гантель. Он толком не тренировался две недели. По итогу в прыжках занял второе место. Да, в гонке он отстал, но без тренировок пробежать 10 километров — это круто. По итогу 9-е место, но все мы знаем, что он мог выиграть медаль, если бы не коронавирус".
Продолжение — в аудиозаписи.