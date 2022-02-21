Школы с русским языком обучения: наша молодежь хочет иметь больше учебных предметов, развивающих предприимчивость
По словам завуча Паэской гимназии Наталии Преснецовой, в их школе развитию предприимчивости способствуют с помощью материалов Junior Achievement (JA), которые учителя дополнили исходя из своего подхода к обучению. Поскольку данная область очень насущна и делает учебную программу более разнообразной благодаря знакомству с разными гостями, посещению различных мест и участию в интересных проектах, для детей этот предмет, бесспорно, является одним из любимых.
”Ученики уже в начальной школе начинают проходить первую программу ”Семь шагов”, которая длится до шестого класса. На третьей ступени они продолжают обучаться, проходя программу ”Я, экономика и предприятие”, а в гимназии они могут проходить такие курсы по выбору как ”экономика”, ”предпринимательство”, ”планирование карьеры” и ”финансовая грамотность”. Кроме того, мы мотивируем учеников создавать мини-фирмы и ученические фирмы: например, ученики восьмого класса могут создавать мини-фирмы в рамках творческой работы. Также мы организуем дни карьеры и делаем много всего прочего, что обогащает учебную работу и расширяет кругозор молодежи”, — пояснила она.
По словам директора Ыйсмяэского русского лицея Риты Юхансон, их школа была одной из первых школ, которые включили программу JA в школьную учебную программу. Деятельность, начатая в 1994 году, с каждым годом расширялась, и успешность этой деятельности можно было наблюдать на протяжении десятков лет.
”Во-первых, мы видим, что очень многие наши выпускники поднялись довольно высоко по карьерной лестнице, например, мы гордимся тем, что один из наших выпускников стал признанным государственным служащим Эстонии, который на данный момент работает в МВФ (Международном валютном фонде) и координирует налоговое консультирование в западно-балканских странах. Многие пошли изучать экономику в университете — обеспечение такой возможности мы очень осознанно поставили в качестве одной из своих целей способствования развитию предприимчивости”, — сказала Юхансон.
Также она отметила в качестве достижения то, что ученические фирмы школы на протяжении многих лет были очень успешны. ”В 2014 году созданная нашими учениками ученическая фирма DK Koolitus получила звание лучшей ученической фирмы Эстонии. Их бизнес-модель заключалась в том, что они предлагали такое обучение для учеников первой школьной ступени, которое стимулировало учеников общаться друг с другом и работать в команде. В этом году у нас снова было создано пять фирм, так что активность никуда не делась — все ученики имеют возможность реализовать свои идеи и почувствовать, каково быть предпринимателем”, — добавила она.
Учителя Паэской гимназии тоже считают очень необходимым развитие предприимчивости на будущее. Применяемая в их школе программа включает в себя, например, обучение планированию карьеры. По словам учителей, они были просто поражены тем, насколько мало эстонские ученики знают о преподаваемых в Эстонии специальностях и о существующих здесь должностях.
”Зачастую дети не знают даже того, кем работают их родители. Но когда мы рассказываем об университетских программах, устраиваем встречи с людьми, которые работают по соответствующим специальностям, ходим навещать студентов, осваивающих эти специальности, и лучших практикующих экспертов, они получают прекрасное представление о том, какая область могла бы быть им интересна, какова трудовая среда и каковы трудовые обязанности в соответствующей специальности, а также какие проблемы там необходимо решать. Многие ученики таким образом определили должность своей мечты и после окончания школы начали осваивать соответствующую специальность”, — порадовалась учитель Паэской гимназии Анна Соломко.
Дети хотят больше уроков, посвященных предпринимательству
Вместе с тем представители обеих школ признают, что сложно вмесить в расписание занятий больше двух уроков, посвященных предпринимательству, поэтому развитие предприимчивости требует находчивости. ”В Паэской гимназии предметы, способствующие развитию предприимчивости, на первых школьных ступенях преподаются в группе продленного дня, а что касается девятых классов, мы договорились посвящать соответствующей программе один урок труда в неделю, хотя дети совсем не довольны, что такой урок проводится всего один раз в неделю. В гимназии ученики могут выбирать определенные предметы, в частности предметы, развивающие предприимчивость, но на сегодняшний день прилежная молодежь огромную часть своего времени посвящает тем предметам по выбору, которые позволяют им осваивать эстонский язык, поскольку предусмотренных в учебной программе двух часов в неделю очевидно слишком мало для его изучения”, — сказала завуч Наталия Преснецова, по словам которой неправильно, что молодежь должна выбирать между изучением языка и развитием предприимчивости.
По заверению директора Ыйсмяэского русского лицея, именно поэтому крайне важно, чтобы такое понятие как предприимчивость было интегрировано в преподавание всех предметов. В их школе в начале каждого урока проводятся так называемые учительские инфоминуты, во время которых учителя передают ученикам полученную ими через рассылку информацию об интересных мероприятиях и проектах. Также каждый учитель старается находить способы того, как развивать у молодежи навыки самоуправления в рамках своих предметов.
”Не все учителя изначально способны это делать — учителей тоже нужно обучать и направлять в поиске способов того, как отрывать себя от учебников и рассказывать ученикам о том, как приобретенные знания используются в реальной жизни. Урок длится всего 45 минут, но если в его рамках затрагивать вместе с учениками увлекательные и жизненные темы, эмоции будут помогать намного лучше закреплять изученное”, — сказала она.
Предприимчивость и активность способствуют лучшей социальной интеграции
Ученики Таллиннского Ыйсмяэского русского лицея на ярмарке ученических фирм
По заверению директора Юхансон, учителя должны быть единодушны в том, что предприимчивость следует замечать и одобрять. Предметные уроки важны, но иногда необходимо смотреть дальше и видеть ту пользу, которую ученик получит благодаря тому, что примет участие в каких-то проектах или конкурсах.
”Когда учитель негативно реагирует на то, что во время урока активный ученик занимался каким-то проектом или организацией школьного праздника, этот ученик делает определенные выводы. Желание выглядеть хорошим в глазах учителя может вынудить его отказаться от остальных занятий. Я не хочу, чтобы учеников наказывали за предприимчивость. Если мы будем с начальных классов заставлять учеников быть покорными, то наивно полагать, что наша гимназия будет полна активных и предприимчивых учеников”, — констатировала она.
Представители школ с русским языком обучения единодушны в том, что способствование развитию предприимчивости помогает школьникам лучше интегрироваться в общество, а также развивать свои языковые навыки. По словам учителя Паэской гимназии Анны Соломко, при реализации различных проектов дети должны прорабатывать очень большое количество материалов на эстонском языке, и они ищут информацию из разных источников, благодаря чему хорошо развивают свои читательские навыки. ”Помимо этого, к нам на уроки приходит множество гостей, которые говорят с детьми на эстонском языке. Ученики задают им вопросы на эстонском языке, учатся слушать и обдумывать услышанное”, — сказала она.
А завуч той же школы вспомнила, как дети захотели в рамках обучения планированию карьеры побывать в находящемся в Хельсинки музее периодической печати. ”Я подбодрила их самостоятельно организовать эту поездку, и они прекрасно с этим справились: они отправили музею письма на финском языке с просьбой устроить бесплатное посещение музея для группы учеников, решили все вопросы, связанные с транспортом, и с интересом послушали в музее экскурсию на английском языке. Они убедились в том, что со смелым и предприимчивым подходом нет ничего невозможного, а также смогли попрактиковать освоенные на школьных уроках финский и английский языки”, — Наталия Преснецова выразила гордость за своих учеников. Она добавила, что обучение предпринимательству привело активные классы школы и в другие зарубежные города — например, последними были Рига и Санкт-Петербург.
По словам Риты Юхансон, в Ыйсмяэском русском лицее отличной инициативой, развивающей языковые навыки, стал проект, запущенный учителем обществоведения, в рамках которого ученики отправили письма на эстонском языке сотне влиятельных людей, чтобы поинтересоваться, что они сделали для русских учеников. ”Когда на эти письма вдруг начали приходить ответы с предложениями встретиться и обсудить данный вопрос, многие ученики испугались, ведь речь шла о министрах и опытнейших предпринимателях. Но учитель ободрил их сходить на встречу, и выяснилось, что бояться было нечего. Ученики справились с языковым барьером, а устрашающие влиятельные лидеры мнений оказались совершенно открытыми и приятными людьми”, — рассказала она.
По ее словам, обучение предпринимательству позволяет всем ученикам блистать. Но учителя должны обращать внимание на малоактивных учеников, которые не всегда выделяются, но идеи которых зачастую гениальны. ”Звание лучшей ученической фирмы мы завоевали именно благодаря бизнес-идее одного тихого ученика. Учитель смог определить его в одну команду с активными учениками, и победа была за нами”, — порадовалась Юхансон, по словам которой самая важная роль учителя заключается как раз в том, чтобы ободрять учеников и оберегать их от критики, которая может ослаблять их энтузиазм.
Если вы хотите запустить обучение предпринимательству в своей школе и интегрировать учебные методики, развивающие предприимчивость, в программу, состоящую из разных учебных предметов, то вам поможет программа обучения предпринимательству и планированию карьеры ”Успех и действие” (Edu ja Tegu), которая поддерживает школы при проведении обучения предпринимательству и планированию карьеры, а также при присоединении к программам ученических фирм Junior Achievement Eesti и к образовательной программе ”Предприимчивая школа” (эст. Ettevõtlik Kool). Программу ”Успех и действие” реализует Департамент по делам образования и молодежи при поддержке Европейского социального фонда. Более подробная информация: www.ettevotlusope.ee.