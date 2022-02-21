Школы с русским языком обучения: наша молодежь хочет иметь больше учебных предметов, развивающих предприимчивость

По словам завуча Паэской гимназии Наталии Преснецовой, в их школе развитию предприимчивости способствуют с помощью материалов Junior Achievement (JA), которые учителя дополнили исходя из своего подхода к обучению. Поскольку данная область очень насущна и делает учебную программу более разнообразной благодаря знакомству с разными гостями, посещению различных мест и участию в интересных проектах, для детей этот предмет, бесспорно, является одним из любимых.

”Ученики уже в начальной школе начинают проходить первую программу ”Семь шагов”, которая длится до шестого класса. На третьей ступени они продолжают обучаться, проходя программу ”Я, экономика и предприятие”, а в гимназии они могут проходить такие курсы по выбору как ”экономика”, ”предпринимательство”, ”планирование карьеры” и ”финансовая грамотность”. Кроме того, мы мотивируем учеников создавать мини-фирмы и ученические фирмы: например, ученики восьмого класса могут создавать мини-фирмы в рамках творческой работы. Также мы организуем дни карьеры и делаем много всего прочего, что обогащает учебную работу и расширяет кругозор молодежи”, — пояснила она.

По словам директора Ыйсмяэского русского лицея Риты Юхансон, их школа была одной из первых школ, которые включили программу JA в школьную учебную программу. Деятельность, начатая в 1994 году, с каждым годом расширялась, и успешность этой деятельности можно было наблюдать на протяжении десятков лет.

”Во-первых, мы видим, что очень многие наши выпускники поднялись довольно высоко по карьерной лестнице, например, мы гордимся тем, что один из наших выпускников стал признанным государственным служащим Эстонии, который на данный момент работает в МВФ (Международном валютном фонде) и координирует налоговое консультирование в западно-балканских странах. Многие пошли изучать экономику в университете — обеспечение такой возможности мы очень осознанно поставили в качестве одной из своих целей способствования развитию предприимчивости”, — сказала Юхансон.