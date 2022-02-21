Робин Салуокс: Программа ученических фирм — это как free trial в мире предпринимательства
- Когда произошло ваше первое знакомство с предпринимательством?
- Мой папа — предприниматель; благодаря ему я и раньше был знаком с темами, касающимися предпринимательства. Например, мое первое знакомство с инвестированием произошло таким образом, что с определенного возраста я перестал получать подарки, но зато сам выбирал в портфеле папы какую-нибудь акцию. Кроме того, у нас дома было много разных книг о предпринимателях и предпринимательстве, которые я с большим интересом читал. На самом деле, с 13 до 17 лет я сильно увлекался футболом, но программа ученических фирм и ”Три поросенка” сместили фокус на предпринимательство.
- Как у вас возникла идея создания ученической фирмы ”Три поросенка”?
- Я заметил, что если спросить детей детсадовского возраста, хотят ли они пойти учиться в школу, большинство из них отвечают ”да”. Однако если спросить учеников начальных классов, хотят ли они ходить в школу, редко можно услышать положительный ответ. У меня возник вопрос, в чем причина этого — почему детям становится неинтересно ходить в школу? Наша с ”Тремя поросятами” цель заключалась в том, чтобы вдохновлять детей самим задавать вопросы, искать ответы и интересоваться учебой. Вскоре воспитатели детского сада увидели, что на занятиях научного кружка все дети всегда присутствовали и активно выражали свое мнение, так что, цель была достигнута.
Также фирма ”Три поросенка” часто выступала — и на самом деле до сих пор выступает — на днях рождения. Представьте себе: для ребенка это самый важный день в году, и он хочет провести его так, чтобы приобрести новые знания! Это говорит о том, что учеба может увлекать детей, вызывать у них желание учиться.
- Чему вы научились благодаря созданию ученической фирмы, и как это повлияло на ваши решения в дальнейшей жизни?
- В случае предпринимательства нужно читать и смотреть, как им занимаются другие люди, а также пробовать делать это самим. Программа ученических фирм — это как free trial в мире предпринимательства: ты можешь попробовать и посмотреть, понравится тебе или нет. Мне очень понравилось. Я понял, что предпринимательство позволяет делать мир таким, каким ты хотел бы его видеть.
Важный момент, который я понял благодаря созданию ученической фирмы, заключался в том, что ведение предпринимательской деятельности — это не нечто магическое, чем могут заниматься лишь отдельные, избранные люди. Мыслительный процесс, направленный на создание предприятия, не сильно отличается от мыслительного процесса ребенка или молодого человека, который хочет построить хижину в лесу. Он думает, что хочет сделать, и начинает это реализовывать. Многие вопросы проясняются уже в процессе, поэтому важно просто начать!
В случае ученической фирмы большим преимуществом является то, что ученик имеет возможность просто попробовать вести предпринимательскую деятельность, при этом не рискуя что-то потерять. У него есть наставник, и ему не нужно опасаться, что что-то пойдет не так. После приобретения такого опыта намного легче решиться на учреждение настоящего предприятия, поскольку человек уже лучше понимает, что представляет собой этот процесс.
- В чем должна заключаться роль школы в развитии предприимчивой молодежи?
- Школа должна вдохновлять молодежь. Успешные в своей области люди никогда не ограничивались лишь тем, что было обязательным, то есть школьными уроками или командными тренировками, — они всегда хотели дополнительно учиться, тренироваться и действовать самостоятельно. Они усердно работают, так как у них есть внутренняя мотивация чего-то достичь и что-то сделать. Учителя имеют ограниченное количество времени и не могут заниматься всем лично. Поэтому мне кажется, что школа должна заинтересовывать и создавать предпосылки и возможности для самостоятельного приобретения знаний.
- Как это делать? Как пробуждать в молодежи интерес к самостоятельному обучению?
- Здесь учителя могут проявлять находчивость, используя различные методы обучения. Например, на меня большое влияние оказали разные примеры, о которых я узнавал от кого-то или из книг. Это один из вариантов того, что может делать школа: приглашать на уроки ярких предпринимателей, спортсменов и других вдохновляющих людей, чтобы они рассказывали свои истории. Также школа может мотивировать учеников читать вдохновляющие книги об интересных людях.
Детям интересны те темы, которые находят какое-то практическое применение. Например, при изучении науки можно проводить в классе опыты, чтобы дети могли своими глазами видеть, как происходят определенные процессы. Когда ребенок начинает самостоятельно искать ответы на свои вопросы, он запоминает эти ответы, и ему не приходится просто зазубривать теорию.
- Каких работников вы отбираете для своей команды? Каковы самые важные черты, которыми молодежь должна обладать для того, чтобы становиться успешной?
- При формировании своей команды я слежу за тем, чтобы люди проявляли энтузиазм, были компетентны в своей области и инициативны. Помимо этого, они должны быть ”голодными”, то есть иметь желание постоянно стремиться вперед и работать во имя достижения своих целей. Что касается работы в команде, важны также навыки сотрудничества и способность человека при необходимости ставить общие интересы выше собственных. Также я высоко ценю умных людей. Под умом я подразумеваю не только наличие академических знаний, но и социальную компетентность, то есть умение общаться с людьми.
- Что бы вы посоветовали школьникам, которые интересуются предпринимательством, но которым оно кажется слишком масштабным и пугающим миром?
- Самое главное — просто начать! Программа ученических фирм — это прекрасная возможность протестировать свои идеи и приобрести первый опыт. Если в твоей школе нет такой возможности, не отчаивайся! Для начала ты можешь, например, определить, кто мог бы заинтересоваться твоим продуктом или твоей услугой, и позвонить нескольким таким людям. Не обязательно дожидаться готовности продукта или услуги — начинать получать обратную связь и выслушивать мнения людей можно уже заранее.
Второй момент: всегда проявляйте дружелюбие. Хорошие отношения имеют большое значение, а случайное знакомство может неожиданно оказаться полезным. Это не означает, что нельзя выражать свое мнение и критиковать — выражение своего мнения и критика не мешают сохранять добрые отношения и оставаться приятным человеком.
Программа обучения предпринимательству и планированию карьеры ”Успех и действие” (Edu ja Tegu) поддерживает школы при проведении обучения предпринимательству и планированию карьеры, а также при присоединении к программам ученических фирм Junior Achievement Eesti и к образовательной программе ”Предприимчивая школа” (Ettevõtlik Kool). Программу ”Успех и действие” реализует Департамент по делам образования и молодежи при поддержке Европейского социального фонда. Более подробная информация: www.ettevõtlusõpe.ee/eng-rus/.