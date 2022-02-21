Робин Салуокс: Программа ученических фирм — это как free trial в мире предпринимательства

- Когда произошло ваше первое знакомство с предпринимательством?

- Мой папа — предприниматель; благодаря ему я и раньше был знаком с темами, касающимися предпринимательства. Например, мое первое знакомство с инвестированием произошло таким образом, что с определенного возраста я перестал получать подарки, но зато сам выбирал в портфеле папы какую-нибудь акцию. Кроме того, у нас дома было много разных книг о предпринимателях и предпринимательстве, которые я с большим интересом читал. На самом деле, с 13 до 17 лет я сильно увлекался футболом, но программа ученических фирм и ”Три поросенка” сместили фокус на предпринимательство.

- Как у вас возникла идея создания ученической фирмы ”Три поросенка”?

- Я заметил, что если спросить детей детсадовского возраста, хотят ли они пойти учиться в школу, большинство из них отвечают ”да”. Однако если спросить учеников начальных классов, хотят ли они ходить в школу, редко можно услышать положительный ответ. У меня возник вопрос, в чем причина этого — почему детям становится неинтересно ходить в школу? Наша с ”Тремя поросятами” цель заключалась в том, чтобы вдохновлять детей самим задавать вопросы, искать ответы и интересоваться учебой. Вскоре воспитатели детского сада увидели, что на занятиях научного кружка все дети всегда присутствовали и активно выражали свое мнение, так что, цель была достигнута.

Также фирма ”Три поросенка” часто выступала — и на самом деле до сих пор выступает — на днях рождения. Представьте себе: для ребенка это самый важный день в году, и он хочет провести его так, чтобы приобрести новые знания! Это говорит о том, что учеба может увлекать детей, вызывать у них желание учиться.

- Чему вы научились благодаря созданию ученической фирмы, и как это повлияло на ваши решения в дальнейшей жизни?