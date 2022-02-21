"Мы поверили, приехали — а дальше что?" Что происходит с беженцами из Донбасса в России

Ее муж работает пограничником в ДНР, дежурит на блокпосту в Новоазовске. Он остался в ДНР. "Поначалу мы панике не поддавались, а потом он резко позвонил мне, говорит — "собирай вещи, завтра поедешь". И толком ничего не понятно, он там в сутках на работе, а по телефону же не поговоришь", — рассказывает женщина.

"И СМС приходили. Но тут уже понятно стало. В 2014 году же не предупреждали, никто не говорил. Люди сами как могли, так и уезжали. А это прямо вообще, экстренно. Ну, значит, что-то будет. Ну и чего ждать тогда, сидеть. Естественно, все детей повывозили", — продолжает она.

"Сегодня ночью было, стреляли. А раньше… Ну, нам говорили, что идут учения. Ни прилетов, ничего не было, вроде бы жили спокойно", — рассказывает женщина, которая приехала из города Новоазовск. По ее словам, уехать она решила после того, как увидела по телевизору обращение главы ДНР Дениса Пушилина .

Все эти люди выехали из ДНР в субботу — они собрались еще вечером из разных городов Донбасса на границе, а потом выехали в Ростовскую область после того, как власти непризнанной республики объявили эвакуацию гражданского населения.

Женщина рассказала, что не собиралась уезжать, но в пятницу снаряд разорвался неподалеку от их дома, и она собрала вещи — буквально то, что было под рукой — взяла детей и побежала к автобусам.

Проходы в автобусе заставлены вещами, которых, впрочем, скорее немного. Все места заняты, а одна семья — мама с двумя детьми — уместилась на запасном колесе, которое лежало в центре салона.

Это был рейсовый ЛиАЗ — городской автобус с довольно жесткими сиденьями. В нем были только женщины с детьми и пожилые люди — мужчин из ДНР не выпускают. У многих из этих женщин мужья и дети вступили в вооруженные формирования и теперь готовятся воевать.

Эта остановка была незапланированной, и никто, кажется, не понял, зачем она была нужна — вскоре людей стали звать назад в автобус, и колонна двинулась дальше. Корреспондентам Русской службы Би-би-си , заметившим эту автоколонну, удалось поговорить с беженцами и даже сесть в автобус, который отправился в Таганрог.

По словам большинства опрошенных беженцев, эвакуация стала для них неожиданностью. Они утверждают, что за последние годы отвыкли от активных боевых действий — война если и ощущалась, то "отдаленно".

"Где-то вдалеке взрывы было слышно, — говорит 14-летняя Катя, которая вместе с бабушкой Ирой едет из Донецка. — Последние годы вообще не страшно, тихо-спокойно было".

"Это там, где линия соприкосновения, там — да (война ощущалась — Би-би-си)", — включается в разговор бабушка. Раньше она работала в одной из военных частей в Донецкой области, потом — в теплоснабжающей организации. "Все в своем русле, как-то налаживалось. Можно было терпеть и жить. Это буквально за два дня все обострилось — стало бахать чаще", — уточняет она.

Уехать в эвакуацию бабушку с внучкой побудил страх. Девочка помнит, как в 2014 году (Кате было шесть лет) она сидела в подвале под бомбежкой. Снова "попадать в те ситуации, которые тогда переживали", ей не хочется.

"Я очень сильно испугалась. Все люди напуганы. Если есть возможность, почему бы и не уехать", — говорит она.

При этом долго задерживаться в России они с бабушкой не хотели бы — в Донецке остались отец, дом, школа. "Недельку побудем, а там как получится. Все будет зависеть от развития ситуации", — заключает Катя.

Многие из тех, кто ехал в автобусе, особенно пожилые люди, винят в этом обострении Украину, утверждая, что именно она начала обстрелы. Но молодые женщины не были уверены в том, чьи снаряды и ракеты падают возле их домов. "Ну а как узнать, откуда они прилетают? Взрываются и все", — сказала одна из них.

Ночь за кулисами



Ночью беженцев привезли в село Куйбышево под Ростовом, где в актовом зале местного дома культуры организовали пункт временного размещения беженцев.

Однако если в других местах беженцам успели расставить кровати, то тут не было ничего. В зале, по рассказам самих беженцев, им пришлось ночевать на стульях, а детей уложили на сцене за кулисами на пол.