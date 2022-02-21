Кризис вокруг Украины: Россия и Беларусь решили продлить военные учения
Беларусь и Россия решили продлить совместные учения - "в связи с нарастанием военной активности у внешних границ Союзного государства и обострением ситуации на Донбассе", заявил глава минобороны Беларуси Виктор Хренин. Ранее белорусские власти утверждали, что после учений российские войска покинут территорию страны, однако теперь говорят, что "проверка сил реагирования Союзного государства будет продолжена".
Западные политики считают, что российская армия готовит вторжение в Украину и может использовать для этого территорию Беларуси. По сведениям правительства США, около украинских границ собрано в общей сложности от 169 тыс. до 190 тыс. военнослужащих, однако эта цифра также включает вооруженных сторонников самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.
Москва неоднократно отвергала свое намерение начать военную операцию против Украины, но численность ее группировки продолжает расти, и, судя по данным наблюдателей, войска подходят все ближе к украинским границам. Масштабные учения российских войск совпадают с резким обострением ситуации в Донбассе, где в последние дни возобновились обстрелы.
"Мы не хотим войны, но нас не слышат или не хотят слышать, - цитирует Хренина ТАСС. - Поэтому создана соответствующая группировка войск, которая, если нужно, даст соответствующий отпор". Как заявили в белорусском военном ведомстве, "в Европе очень сильно запахло порохом, ее подталкивают к войне".
Заявления об обстрелах
Представители самопровозглашенных "республик" утверждают, что украинские военные в последние дни пытаются атаковать их позиции. Украинская сторона настаивает, что не проводит никаких боевых действий, и обвиняет сепаратистов и поддерживающую их Россию в провокациях, призванных создать повод для эскалации.
В воскресенье вечером появились данные об обстреле территории, подконтрольной самопровозглашенной Луганской народной республики. По словам заместителя министра обороны Украины Анны Маляр, речь идет о провокации с целью ложного обвинения украинских военнослужащих.
"Агрессор открыл огонь из тяжелого вооружения из района населенного пункта Лобачево в направлении Луганска, - написала Маляр в своем "Фейсбуке". - При отсутствии каких-либо агрессивных действий со стороны украинских защитников, захватчики сами подрывают объекты инфраструктуры на оккупированных территориях и осуществляют хаотические обстрелы населенных пунктов".
Однако представительство самопровозглашенной ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня сообщила о 16 обстрелах со стороны украинской армии в воскресенье ночью. Под огонь попали населенные пункты Славяносербск, Сокольники, Желобок, Желтое, Калиновка, Углегорск и Веселая Гора.
Обстрелы с украинской стороны зафиксированы в промежутке с 21:25 по 22:08 по местному времени, сказано в их сообщении, в результате были ранены трое мирных жителей.
В воскресенье утром "народная милиция" самопровозглашенной ЛНР заявила, что украинские военные якобы предприняли попытку атаковать ее позиции в районе населенного пункта Пионерское, в результате чего погибли двое местных жителей. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить по этому факту уголовное дело. Как сообщили в "народной милиции" ЛНР, инцидент произошел в районе 5 часов утра в воскресенье. Независимых подтверждений этих сведений нет.
Село Пионерское находится в Луганской области Украины недалеко от границы с Россией и на данный момент контролируется властями самопровозглашенной ЛНР. Расстояние от села Пионерского до российской границы - около 11 км.
Власти соседней самопровозглашенной ДНР также утверждают, что вооруженные силы Украины якобы подвергли массированным обстрелам их позиции и населенные пункты. По заявлениям представителей сепаратистов, их спецназ блокировал в Донецке "диверсионную группу, которая планировала подрывы электростанций и газопроводов". Никаких доказательств этих утверждений представители ДНР не предоставили.
Украинская сторона настаивает, что не проводила никаких активных боевых действий. Противник же, по ее данным, вел огонь по позициям украинских сил из артиллерийских систем различных калибров, в том числе запрещенных минскими соглашениями, а также из гранатометов, танкового вооружения и крупнокалиберных пулеметов.
В результате обстрела двое украинских военнослужащих погибли, а четверо получили ранения разной степени тяжести, говорится в заявлении пресс-центра штаба Операции объединенных сил. По данным украинских военных, в течение воскресенья со стороны противника было зафиксировано 74 нарушения режима прекращения огня, в том числе 68 - из запрещенного Минскими соглашениями оружия.
Сообщается также, что из-за обстрелов в Донбассе командующий операцией принял решение закрыть пункт пропуска "Счастье". Это решение украинская сторона связывает с обострением ситуации и "невозможностью гарантировать безопасность гражданскому населению в пределах дорожного коридора КПВВ "Счастье".
Дело о разрывах в России
В воскресенье глава МИД Украины Дмитрий Кулеба предложил провести международное расследование в связи с утверждениями о попадании украинских снарядов на российскую территорию.
Накануне российские СМИ сообщили об обстреле Тарасовского района Ростовской области - стрельба якобы велась с украинской территории. Один снаряд угодил в нежилой дом, пострадавших нет.
"Я вчера заявил и подтверждаю, что Украина призывает провести непредвзятое международное расследование якобы попадания якобы украинских снарядов на территорию России. Об этом вчера сообщали российские СМИ. Нам нечего скрывать. Мы знаем, что никаких позиционных обстрелов Украина не проводила", - сказал Кулеба на онлайн-брифинге (цитата по Интерфаксу).
Между тем, в воскресенье Следственный комитет России заявил о возбуждении еще одного уголовного дела по факту обстрела Тарасовского района Ростовской области с территории Украины (к которой Москва официально относит в том числе районы под контролем сепаратистов).
В сообщении ведомства сказано, что "19 февраля, примерно в 5:00, неустановленные лица, находясь на территории Украины, используя реактивную систему залпового огня, произвели обстрел приграничной территории Тарасовского района Ростовской области, в результате чего было выпущено не менее двух реактивных снарядов". По данным СКР, снаряды не попали в какой-либо населенный пункт, "упали на расстоянии около 300 метров от границ станицы Митякинская и не сдетонировали".
До этого Следственный комитет возбудил еще одно дело: как заявлялось, после обстрела с украинской территории двух нежилых домов в Ростовской области, в хуторах Маноцкий и Патроновка.
Жителей Донбасса продолжают эвакуировать в Россию
Жителей территорий, подконтрольных самопровозглашенным ДНР и ЛНР, продолжают эвакуировать из Донбасса в Россию. Об эвакуации жителей - в первую очередь, пожилых и детей - из-за обострения ситуация в Донбассе власти ДНР и ЛНР объявили 18 февраля.
Беженцев увозили в Ростовскую область, однако в течение нескольких дней после начала эвакуации в соцсетях распространились видео с эвакуированными жителями, которые рассказывали, что их никуда не расселяют из-за нехватки мест.
"Приходится уезжать из своего дома": эвакуация на востоке Украины
ДНР и ЛНР объявили эвакуацию населения в Россию. Что там происходит
Утром 20 февраля врио главы МЧС России Александр Чуприян сообщил, что Ростовская область на данный момент приняла около 40 тысяч беженцев. Около двух тысяч человек, по его словам, отправили в Воронежскую и Курскую области.
"Сегодня еще 6 железнодорожных составов перевезут более 5 тысяч граждан в Белгородскую, Брянскую, Воронежскую и Курскую области", - добавили в пресс-службе МЧС.
По информации пограничного управления ФСБ по Ростовской области, за сутки российскую границу пересекли более 30 тысяч жителей самопровозглашенных ДНР и ЛНР.
Вслед за Ростовской областью, режим ЧС из-за растущего потока беженцев введен и в Воронежской области.
Власти одной только ДНР заявляли о планах эвакуировать в Россию около 700 тысяч человек.
Корреспондент Би-би-си Павел Аксёнов, Ростовская область:
"Смотри, поезд, сколько мы поездов не видели?" Пожилой мужчина с костылями заговорил со своей соседкой, тоже женщиной в возрасте, но внезапно оживился весь автобус. "Точно, поезд, смотрите! Товарный!" - заговорили пассажиры.
Рейсовый городской автобус в колонне из пяти таких же направлялся из селения Куйбышево и остановился на окраине Таганрога. В нем - жители Донецка и области, подконтрольной властям самопровозглашенной ДНР. В основном - женщины с детьми и старики.
Они покинули свои дома после того, как в ДНР была объявлена эвакуация. Узнавали о ней люди по-разному. По словам одной женщины, она услышала объявление по громкоговорителю из машины на улице.
Другие говорят, что получили СМС. Третьим просто рассказали соседи и друзья. Большинство людей в автобусе говорят, что в последние дни в районе Донецка усилилась канонада.
Одна из пассажирок, ехавшая с двумя детьми, сказала, что решилась уехать после того, как снаряд попал в соседний с ней дом в Петровском районе города.
Мужчин молодого и даже среднего возраста в автобусе не было - власти непризнанной республики запрещают уезжать мужчинам в возрасте от 18 до 55 лет. Они остались дома, их не вызывали в места сбора, но у троих женщин в автобусе мужья и сыновья и так в вооруженных формированиях.
Беженцы рассказывают, что их привезли в один из дворцов культуры города поздно ночью, где они пробыли до утра. Затем их угостили чаем с печеньями и посадили в автобусы.
Похватала все, что было под рукой, документы, деньги, даже вещи детские не взяла", - рассказывает одна пассажирка.
Сейчас колонна направляется, как считают беженцы, на вокзал в Таганрог, где их будут распределять по местам, где они будут жить дальше. Вокзал, как они думают, стал большим сборным пунктом. Но точной информации нет даже у водителя.
В Москве задержаны участники антивоенного пикета
На Пушкинской площади в центре Москвы задержали активистов, вышедших на пикет против войны с Украиной. Среди задержанных - 80-летний правозащитник Лев Пономарев, которого российский минюст объявил ранее иностранным агентом.
Как пишет "ОВД-Инфо" (в России признано иностранным агентом), у задержанных пикетчиков были плакаты "Нет войне с Украиной", "Россия, не трогай Украину", "Школы и больницы вместо бомб и снарядов", "Руки прочь от Украины", "Долой власть чекистов", "Свободу украинским политзаключенным".
Всего, по данным портала, задержаны восемь человек.