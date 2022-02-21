Кризис вокруг Украины: Россия и Беларусь решили продлить военные учения

В воскресенье вечером появились данные об обстреле территории, подконтрольной самопровозглашенной Луганской народной республики. По словам заместителя министра обороны Украины Анны Маляр, речь идет о провокации с целью ложного обвинения украинских военнослужащих.

Представители самопровозглашенных "республик" утверждают, что украинские военные в последние дни пытаются атаковать их позиции. Украинская сторона настаивает, что не проводит никаких боевых действий, и обвиняет сепаратистов и поддерживающую их Россию в провокациях, призванных создать повод для эскалации.

"Мы не хотим войны, но нас не слышат или не хотят слышать, - цитирует Хренина ТАСС. - Поэтому создана соответствующая группировка войск, которая, если нужно, даст соответствующий отпор". Как заявили в белорусском военном ведомстве, "в Европе очень сильно запахло порохом, ее подталкивают к войне".

Москва неоднократно отвергала свое намерение начать военную операцию против Украины, но численность ее группировки продолжает расти, и, судя по данным наблюдателей, войска подходят все ближе к украинским границам. Масштабные учения российских войск совпадают с резким обострением ситуации в Донбассе, где в последние дни возобновились обстрелы.

Западные политики считают, что российская армия готовит вторжение в Украину и может использовать для этого территорию Беларуси. По сведениям правительства США, около украинских границ собрано в общей сложности от 169 тыс. до 190 тыс. военнослужащих, однако эта цифра также включает вооруженных сторонников самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.

Беларусь и Россия решили продлить совместные учения - "в связи с нарастанием военной активности у внешних границ Союзного государства и обострением ситуации на Донбассе", заявил глава минобороны Беларуси Виктор Хренин. Ранее белорусские власти утверждали, что после учений российские войска покинут территорию страны, однако теперь говорят, что "проверка сил реагирования Союзного государства будет продолжена".

Украинская сторона настаивает, что не проводила никаких активных боевых действий. Противник же, по ее данным, вел огонь по позициям украинских сил из артиллерийских систем различных калибров, в том числе запрещенных минскими соглашениями, а также из гранатометов, танкового вооружения и крупнокалиберных пулеметов.

Власти соседней самопровозглашенной ДНР также утверждают, что вооруженные силы Украины якобы подвергли массированным обстрелам их позиции и населенные пункты. По заявлениям представителей сепаратистов, их спецназ блокировал в Донецке "диверсионную группу, которая планировала подрывы электростанций и газопроводов". Никаких доказательств этих утверждений представители ДНР не предоставили.

Село Пионерское находится в Луганской области Украины недалеко от границы с Россией и на данный момент контролируется властями самопровозглашенной ЛНР. Расстояние от села Пионерского до российской границы - около 11 км.

В воскресенье утром "народная милиция" самопровозглашенной ЛНР заявила, что украинские военные якобы предприняли попытку атаковать ее позиции в районе населенного пункта Пионерское, в результате чего погибли двое местных жителей. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить по этому факту уголовное дело. Как сообщили в "народной милиции" ЛНР, инцидент произошел в районе 5 часов утра в воскресенье. Независимых подтверждений этих сведений нет.

Обстрелы с украинской стороны зафиксированы в промежутке с 21:25 по 22:08 по местному времени, сказано в их сообщении, в результате были ранены трое мирных жителей.

Однако представительство самопровозглашенной ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня сообщила о 16 обстрелах со стороны украинской армии в воскресенье ночью. Под огонь попали населенные пункты Славяносербск, Сокольники, Желобок, Желтое, Калиновка, Углегорск и Веселая Гора.

"Агрессор открыл огонь из тяжелого вооружения из района населенного пункта Лобачево в направлении Луганска, - написала Маляр в своем " Фейсбуке ". - При отсутствии каких-либо агрессивных действий со стороны украинских защитников, захватчики сами подрывают объекты инфраструктуры на оккупированных территориях и осуществляют хаотические обстрелы населенных пунктов".

В сообщении ведомства сказано, что "19 февраля, примерно в 5:00, неустановленные лица, находясь на территории Украины, используя реактивную систему залпового огня, произвели обстрел приграничной территории Тарасовского района Ростовской области, в результате чего было выпущено не менее двух реактивных снарядов". По данным СКР, снаряды не попали в какой-либо населенный пункт, "упали на расстоянии около 300 метров от границ станицы Митякинская и не сдетонировали".

Между тем, в воскресенье Следственный комитет России заявил о возбуждении еще одного уголовного дела по факту обстрела Тарасовского района Ростовской области с территории Украины (к которой Москва официально относит в том числе районы под контролем сепаратистов).

"Я вчера заявил и подтверждаю, что Украина призывает провести непредвзятое международное расследование якобы попадания якобы украинских снарядов на территорию России. Об этом вчера сообщали российские СМИ. Нам нечего скрывать. Мы знаем, что никаких позиционных обстрелов Украина не проводила", - сказал Кулеба на онлайн-брифинге (цитата по Интерфаксу).

Накануне российские СМИ сообщили об обстреле Тарасовского района Ростовской области - стрельба якобы велась с украинской территории. Один снаряд угодил в нежилой дом, пострадавших нет.

В воскресенье глава МИД Украины Дмитрий Кулеба предложил провести международное расследование в связи с утверждениями о попадании украинских снарядов на российскую территорию.

Сообщается также, что из-за обстрелов в Донбассе командующий операцией принял решение закрыть пункт пропуска "Счастье". Это решение украинская сторона связывает с обострением ситуации и "невозможностью гарантировать безопасность гражданскому населению в пределах дорожного коридора КПВВ "Счастье".

В результате обстрела двое украинских военнослужащих погибли, а четверо получили ранения разной степени тяжести, говорится в заявлении пресс-центра штаба Операции объединенных сил. По данным украинских военных, в течение воскресенья со стороны противника было зафиксировано 74 нарушения режима прекращения огня, в том числе 68 - из запрещенного Минскими соглашениями оружия.

До этого Следственный комитет возбудил еще одно дело: как заявлялось, после обстрела с украинской территории двух нежилых домов в Ростовской области, в хуторах Маноцкий и Патроновка.

Жителей Донбасса продолжают эвакуировать в Россию

Жителей территорий, подконтрольных самопровозглашенным ДНР и ЛНР, продолжают эвакуировать из Донбасса в Россию. Об эвакуации жителей - в первую очередь, пожилых и детей - из-за обострения ситуация в Донбассе власти ДНР и ЛНР объявили 18 февраля.

Беженцев увозили в Ростовскую область, однако в течение нескольких дней после начала эвакуации в соцсетях распространились видео с эвакуированными жителями, которые рассказывали, что их никуда не расселяют из-за нехватки мест.

"Приходится уезжать из своего дома": эвакуация на востоке Украины

ДНР и ЛНР объявили эвакуацию населения в Россию. Что там происходит

Утром 20 февраля врио главы МЧС России Александр Чуприян сообщил, что Ростовская область на данный момент приняла около 40 тысяч беженцев. Около двух тысяч человек, по его словам, отправили в Воронежскую и Курскую области.

"Сегодня еще 6 железнодорожных составов перевезут более 5 тысяч граждан в Белгородскую, Брянскую, Воронежскую и Курскую области", - добавили в пресс-службе МЧС.

По информации пограничного управления ФСБ по Ростовской области, за сутки российскую границу пересекли более 30 тысяч жителей самопровозглашенных ДНР и ЛНР.

Вслед за Ростовской областью, режим ЧС из-за растущего потока беженцев введен и в Воронежской области.

Власти одной только ДНР заявляли о планах эвакуировать в Россию около 700 тысяч человек.

Корреспондент Би-би-си Павел Аксёнов, Ростовская область:

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