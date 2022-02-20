CBS: российское командование получило приказ продолжить вторжение на Украину

По данным CBS, российские командиры на местах строят конкретный план действий на поле боя. Также телеканал утверждает, что вторжение России может начаться с атаки на Киев, также Москва планирует начать кибератаку на Украину.

”Они делают все, что делали бы американские командиры после получения приказа о наступлении”, — сказал корреспондент CBS в эфире канала (цитата по телеканалу ”Дождь”).

Министр обороны Украины Алексей Резников ранее заявил, что говорить о нападении российских войск в ближайшие дни неуместно, передавали РИА ”Новости”.

В то же время ЛНР заявляет о многократных обстрелах со стороны Украины, прибытии спецназа и стягивания к границам самопровозглашенной республики тяжелой техники. Никаких подтверждений тому, что Украина ведет обстрелы ДНР и ЛНР, со стороны властей республик не представлено.

В пятницу вечером российские власти начали эвакуацию жителей ДНР и ЛНР. По последним данным, в Россию прибыло 50 тыс. человек. Местные власти заявили об угрозе нападения ВС Украины, Киев такие планы отрицает. Никаких подтверждений тому, что Украина ведет обстрелы ДНР и ЛНР, со стороны властей республик не представлено. Добавим, что президент России Владимир Путин пообещал материальную помощь в размере 10 тыс. рублей каждому из беженцев.