"Здесь погибли наши сыновья. Дети всей Украины". Как Киев вспоминал погибших на Майдане

Ее подруга Мария добавляет, что Украина скорбит уже 8 лет. ”Это очень большое горе для нас”, — говорит она о памятных событиях.

”Здесь погибли сыновья. Не мои личные, но это наши дети, всей Украины”, — поясняет Светлана, почему пришла на площадь. Она педагог, родом из Беларуси, но тем не менее отмечает, что любит Украину. Женщина говорит, что много лет работала в Припяти и с патриотизмом к Украине воспитывала учеников.

Днем 20 февраля 2014 года "Беркут" и внутренние войска начали отступать с Майдана. Протестующие восприняли это как возможность продвижения по Институтской улице дальше. Активисты стали подниматься по улице и попали под перекрестный обстрел. Погибли несколько десятков человек, — вспоминает те события BBC.

”Сегодня со всех концов страны приезжают сюда люди, чтобы почтить память. Тут молодые жизни”, — с трудом добавляет Вера.

Вера пришла на площадь с цветами, чтобы отдать дань памяти погибшим. ”Для каждого украинца этот день особенный. Настоящую независимость наш народ на Майдане добывал здесь 100 зимних дней, когда мы сделали вызов диктатуре. Наш народ сумел выстоять и убрать власть Януковича с территории нашей страны”, — рассказывает Вера. Она вспоминает события 8-летней давности, отмечая, что уже тогда украинцы почувствовали дух свободы и единство украинской нации.

”Вы из Эстонии? — интересуется Владимир. — Украина вас любит. Чем можете, помогите нам”. По словам мужчины, ситуация в Украине уже обострена и достигла предела. ”Каждый думает, куда бежать. Война идет уже 8 лет. По последним данным, сегодня погибло 2 человека, 6 раненых”, — говорит он.

Сотни людей пришли на площадь с алыми гвоздиками. Многие не сдерживали слез, а говоря о сегодняшних днях, не стеснялись в выражениях, порой были резки, но при этом никакой агрессии по отношению к россиянам не высказывали. Вся злость, весь негатив был направлен по отношению к президенту России Владимиру Путину .

”Путин — это не человек. Я не знаю, как его назвать. Сколько он будет мучить нас, держать в таком страхе? Но мы не боимся. Мне больше 60 лет, но я возьму автомат и пойду защищать свою родину. Это каждый вам так скажет, — уверяет Мария. — Это уже невозможно все терпеть. Если весь мир не встанет за нас, не защитит, это будет страшно, если он придет и начнет у нас войну”.

”Так не поступают. Народ, который его уважал…”, — добавляет Светлана, которая из-за эмоций не может продолжит свою мысль.

”Украина сейчас защищает всех. Сейчас война идет на нашей территории. Война добра и зла. Но я верю, что добро победит”, — уверена Мария.

Иван — участник Евромайдана, 8 лет назад он здесь провел три месяца. Мужчина показывает свою фотографию тех лет с ранением в голову.

”Я был на Майдане с самого начала до последних дней, пока не ранило. Вон мой сосед”, — указывает он на фотографию погибшего человека. Мужчина говорит, что он записан в военкомате на случай военной мобилизации.

”Да, я старый. Я специалист гусеничных тягачей — механик-водитель. В случае чего, я даже в танк могу сесть, — уверяет он. — Я не боюсь войны, но мне жалко, что люди погибнут. Я против Путина, это не человек, это наподобие Гитлера. Он не делает добро для своей страны”.

Николай вспоминает, что 8 лет назад пришел на Майдан Незалежности пешком, поскольку здесь не останавливалось метро. Он говорит, что с сыном на Европейскую площадь привез покрышки. Николай отмечает, что это было опасно. ”На Европейской площади выгружать колеса из машины… Это было рисковало, можно было остаться без машины и без головы".

Вахтанг Варилашвили принес на площадь флаг Грузии. Говорит, что он местный, живет в Украине. ”Украину и Грузию объединяет общая история и последние годы войны. Судьба у нас одинаковая и, к сожалению, не самая добрая. Что Грузия подверглась агрессии России, что Украина сейчас подвергается. Нагнетается эскалация, — поясняет Вахтанг, почему он пришел на Площадь Независимости. — Наши народы не хотят этой войны, но мы готовы защищать нашу родину — и Грузию, и Украину. И грузины и украинцы будут вместе”.

Его товарищ Мераб добавляет, обращаясь к жителям стран Балтии: "Вместе или отдельно, мы все равно остановим…"

Роман — военнослужащий. В 2018 году он участвовал в Евромайданге, тут погиб его однокурсник. ”Может это цинично, но я жду, чтобы Россия пошла в наступление. У нас будут утраты, смерти. Будет война, но недолго. Мы воевали, мы видели, как россияне воюют. Мы видели, как они убегают с поля боя. Я знаю, какой у нас боевой дух. А они прекрасные пиарщики, они себя раскрутили”, — говорит Роман.