Названы лучшие и худшие автомобильные марки по потребительским качествам

В мире есть множество исследований надежности автомобильных марок и покупательской удовлетворенности теми или иными моделями и брендами. Одна из самых подробных методик оценки — у американского издания Consumer Reports. В свежем исследовании 2022 года победила Subaru. А худшим вариантом назван Jeep, впрочем, даже Mercedes-Benz оказался в хвосте рейтинга — 25 место из 32. За год немецкий бренд опустился на четыре позиции.

Еще заметнее провал ”Теслы” — минус семь мест за год, но при этом она все равно на одну ступень выше ”Мерседеса”.

Общая оценка рассчитывается через очень детальную систему баллов. Во-первых, эксперты издания Consumer Reports проводят дорожные испытания машин, оценивая их качества по 50 параметрам. Во-вторых, проводится опрос владельцев по поводу зафиксированных неисправностей, и на этой основе начисляются баллы в категории ”ожидаемая надежность”. В-третьих, определяют удовлетворенность потребителей (станут ли они покупать такую же модель снова). В-четвертых, собираются все доступные данные о проведенных краш-тестах. Наконец, в-пятых, дополнительные баллы получают те модели, которые заслуживали награды в качестве самых экологичных машин своего класса.

Собрав данные по моделям, эксперты Consumer Reports составляют рейтинг по маркам.

То, что Land Rover и Alfa Romeo получили плохие оценки — не так удивительно. Jaguar также часто не блещет в подобных рейтингах. А вот то, что Tesla и Mercedes теперь отмечены в рейтинге как аутсайдеры — это тревожный сигнал.

На диаграмме ниже: чем правее марка — тем лучше у нее показатели в дорожных тестах, чем выше точка, — тем более высок общий балл, заработанный брендом.