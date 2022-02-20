Правдива ли история о женщине, которая подала на развод, узнав, что ее муж десятилетиями притворялся глухим?

Обычно в интернете эту историю рассказывают примерно так. 80-летняя Дороти Доусон и её якобы глухой супруг Барри прожили вместе более шести десятилетий. Чтобы общаться с мужем, женщина даже выучила язык жестов, но тогда у мужчины начались и проблемы со зрением. Семейная жизнь подошла к концу, когда Дороти выяснила, что на самом деле её муж притворялся инвалидом, лишь бы не слушать ”болтовню” жены. Она узнала об этом, случайно посмотрев на YouTube видео с поющим в караоке Барри.

Публикации, посвящённые чете Доусон, есть в нескольких довольно крупных пабликах во ”ВКонтакте”, авторы некоторых публикаций даже уточняют, что супружеская пара жила в английском Манчестере. Рассказ о Доусонах размещали и пользователи Facebook, в том числе бывший генеральный директор издательского дома ”Коммерсантъ” и владелец газеты ”Ведомости” Демьян Кудрявцев. Аналогичные по содержанию посты (зачастую с теми же фотографиями) можно найти в Twitter и ”Яндекс.Дзене”. В 2019 году сюжет о Доусонах даже вышел на ”Общественном телевидении России”.