Правдива ли история о женщине, которая подала на развод, узнав, что ее муж десятилетиями притворялся глухим?(2)
Обычно в интернете эту историю рассказывают примерно так. 80-летняя Дороти Доусон и её якобы глухой супруг Барри прожили вместе более шести десятилетий. Чтобы общаться с мужем, женщина даже выучила язык жестов, но тогда у мужчины начались и проблемы со зрением. Семейная жизнь подошла к концу, когда Дороти выяснила, что на самом деле её муж притворялся инвалидом, лишь бы не слушать ”болтовню” жены. Она узнала об этом, случайно посмотрев на YouTube видео с поющим в караоке Барри.
Публикации, посвящённые чете Доусон, есть в нескольких довольно крупных пабликах во ”ВКонтакте”, авторы некоторых публикаций даже уточняют, что супружеская пара жила в английском Манчестере. Рассказ о Доусонах размещали и пользователи Facebook, в том числе бывший генеральный директор издательского дома ”Коммерсантъ” и владелец газеты ”Ведомости” Демьян Кудрявцев. Аналогичные по содержанию посты (зачастую с теми же фотографиями) можно найти в Twitter и ”Яндекс.Дзене”. В 2019 году сюжет о Доусонах даже вышел на ”Общественном телевидении России”.
Именно весной 2019 года в соцсетях и СМИ появились первые сообщения о громком бракоразводном процессе. Судя по всему, первоисточник этой новости — сайт World News Daily Report, где соответствующая заметка была опубликована 7 марта. Она сопровождается той же фотографией, что и практически все посты в соцсетях на эту тему, а её содержание почти полностью совпадает с сообщениями интернет-пользователей. Единственное отличие: в оригинальной публикации утверждается, что Доусоны жили в штате Коннектикут в США, а не в Великобритании, однако в остальном схожесть абсолютная. World News Daily Report также приводит комментарий адвоката Барри Доусона: ”Если бы он не притворялся глухим, они бы развелись 60 лет назад. В некотором смысле он сделал это для неё и для своей семьи”.
К сожалению, СМИ и интернет-пользователи при пересказе оригинальной публикации не делают важное уточнение: World News Daily Report — один из крупнейших в мире ресурсов, публикующих вымышленные новости. В дисклеймере, размещённом на сайте канадского издания, говорится: ”Все герои, появляющиеся в материалах на этом сайте (даже если они похожи на реальных людей), полностью вымышлены, и любое сходство между ними и любыми людьми, живыми, мёртвыми или находящимися в пограничном состоянии, — абсолютное чудо”. Ранее мы уже разбирали другие публикации World News Daily Report, ставшие вирусными, — например, о родившей в возрасте 101 года итальянке и об американке, арестованной за 27 000 звонков своему бывшему.
Как выяснил фактчекинговый проект Snopes, в роли Доусонов на фотографии выступает реальная супружеская пара из Флориды. В 2016 году 88-летняя Люсиль Хандельсман подала на развод со своим супругом Бёртом, успешным предпринимателем в сфере недвижимости. К тому моменту Хандельсманы прожили в браке 67 лет.
Вердикт: сатирические новости