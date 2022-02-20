Министр обороны Латвии: пора вводить санкции против России

Как поясняет политик, по его мнению, пора запускать новые санкционные механизмы, поскольку "в последние дни и часы Россия все чаще выступает в роли безжалостного агрессора".

Как сообщалось ранее, Россия сосредоточила более 150 000 военнослужащих у границ Украины. Президент США Джо Байден заявил в пятницу со ссылкой на разведданные, что президент России Владимир Путин принял решение о вторжении на Украину.

Министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич присоединился к мнению Пабрикса. "Поскольку мы видим, что Россия продолжает свою агрессию против Украины и российские войска не уходят из Белоруссии, становится ясно, что трансатлантический союз должен начать применять санкции против России, а НАТО следует разместить больше сил в регионе", — заявил политик в социальных сетях.

На исходе недели значительно ухудшилась ситуация на востоке Украины, где поддерживаемые Россией боевики предпринимают новые атаки.